MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें : मासूम के ऊपर से गुजरा ट्रक, पुलिस ने 29 कारों से निकाली काली फिल्म

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। छिंदवाड़ा पुलिस ने काली फिल्म लगी कारों और मॉडिफाइड बुलेट मोटरसाइकिलों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। 29 कारों से काली फिल्म हटाई गई और 2 बुलेट मोटरसाइकिलों से मॉडिफाइड साइलेंसर निकाले गए। पुलिस ने 116 वाहनों पर कार्रवाई की और 54,600 रुपये का समंस शुल्क वसूला। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)

बुरहानपुर में मासूम के ऊपर से गुजरा ट्रक बुरहानपुर के शिकारपुरा थाना क्षेत्र के मोहन नदी के पास इंदौर-इच्छापुर कलर हाईवे पर सोमवार को दर्दनाक हादसा हो गया। धूलकोट बोरी से एक परिवार काम करने के लिए शाहपुर जा रहा था। बाइक पर पति-पत्नी और उनकी पांच वर्षीय बेटी प्रिया सवार थी। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)

सतना में पानी भरने पहुंची महिला को दिखी लाश मध्य प्रदेश के सतना शहर के धवारी इलाके में सोमवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब एक महिला पूजा के लिए पानी भरने कुएं पर पहुंची। कुएं से आ रही तेज बदबू ने उसे कुछ असामान्य महसूस कराया। जब महिला ने झांककर देखा, तो उसके होश उड़ गए कुएं में एक युवक का शव दिखा। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें) रिहा हुआ दुष्कर्म का आरोपी, तो पीड़िता ने काटा बवाल युवक पर जिस युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था, जेल से छूटने के बाद वही युवती उससे निकाह करने के लिए दबाव बना रही थी। उस पीड़िता को जैसे ही आरोपित के जेल से जमानत मिलने की सूचना मिली तो वह अपनी सहेली के साथ उसके घर पहुंची और निकाह करने को लेकर जमकर हंगामा किया। इसके बाद आरोपी युवक ने फांसी लगा ली। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)