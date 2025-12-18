MP Board Exam 2026: अब मोबाइल एप से होगी 10वीं-12वीं परीक्षा की निगरानी, 200 केंद्रों पर लगाए जाएंगे CCTV

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं व 12वीं की परीक्षा में इस बार परीक्षा केंद्रों की पूरी निगरानी मोबाइल एप के माध्यम से की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियों में जुट गया है। मंडल ने परीक्षा में शामिल अधिकारियों व कर्मचारियों की निगरानी के लिए एप तैयार करा लिया है। प्रदेश भर में 3856 परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। इस बार मंडल पहली बार पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 200 केंद्रों पर सीसीटीवी लगवा रहा है, जिससे मुख्यालय से निगरानी हो सकेगी।

इसके अलावा प्रश्नपत्र निकालने से लेकर केंद्र तक पहुंचाने की जिम्मेदारी कलेक्टर प्रतिनिधि की होगी। ऑनलाइन निगरानी के लिए मंडल मुख्यालय में कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। मंडल द्वारा तैयार किए गए परीक्षा केंद्रों का परीक्षण शुरू कर दिया गया है। मंडल सभी जिलों में यह निगरानी रिपोर्ट जुटा रहा है कि अनुमोदित परीक्षा केंद्रों पर कोई कमी तो नहीं है। अगर कोई कमी है तो उसकी पूर्ति परीक्षा के पहले कर ली जाएगी। इस संबंध में परीक्षा समिति की बैठक कर परीक्षा संबंधी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बता दें कि मप्र बोर्ड 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं सात फरवरी से शुरू होंगी। इस साल करीब 16 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे।