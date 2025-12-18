मेरी खबरें
    MP Board Exam 2026: अब मोबाइल एप से होगी 10वीं-12वीं परीक्षा की निगरानी, 200 केंद्रों पर लगाए जाएंगे CCTV

    MP Board Exam 2026: माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियों में जुट गया है। मंडल ने परीक्षा में शामिल अधि ...और पढ़ें

    मध्य प्रदेश बोर्ड का भोपाल स्थित ऑफिस। (फाइल फोटो)

    1. एप से होगी मप्र बोर्ड 10वीं-12वीं परीक्षा की निगरानी
    2. बोर्ड की ओर से 200 केंद्रों पर सीसीटीवी लगाए जाएंगे
    3. कलेक्टर प्रतिनिधि को एप पर स्वयं का पंजीयन कराना होगा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं व 12वीं की परीक्षा में इस बार परीक्षा केंद्रों की पूरी निगरानी मोबाइल एप के माध्यम से की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियों में जुट गया है। मंडल ने परीक्षा में शामिल अधिकारियों व कर्मचारियों की निगरानी के लिए एप तैयार करा लिया है। प्रदेश भर में 3856 परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। इस बार मंडल पहली बार पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 200 केंद्रों पर सीसीटीवी लगवा रहा है, जिससे मुख्यालय से निगरानी हो सकेगी।

    इसके अलावा प्रश्नपत्र निकालने से लेकर केंद्र तक पहुंचाने की जिम्मेदारी कलेक्टर प्रतिनिधि की होगी। ऑनलाइन निगरानी के लिए मंडल मुख्यालय में कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। मंडल द्वारा तैयार किए गए परीक्षा केंद्रों का परीक्षण शुरू कर दिया गया है। मंडल सभी जिलों में यह निगरानी रिपोर्ट जुटा रहा है कि अनुमोदित परीक्षा केंद्रों पर कोई कमी तो नहीं है। अगर कोई कमी है तो उसकी पूर्ति परीक्षा के पहले कर ली जाएगी। इस संबंध में परीक्षा समिति की बैठक कर परीक्षा संबंधी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बता दें कि मप्र बोर्ड 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं सात फरवरी से शुरू होंगी। इस साल करीब 16 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे।


    रैंडम पद्धति से की जाएगी केंद्राध्यक्षों की नियुक्ति

    केंद्राध्यक्षों व सहायक केंद्राध्यक्षों की नियुक्ति कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी। जिला शिक्षा अधिकारी केंद्राध्यक्षों की सूची एनआईसी को भेजेंगे। रैंडम पद्धति से केंद्राध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। जिन शिक्षकों के बच्चे बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। उन्हें केंद्राध्यक्ष या सहायक केंद्राध्यक्ष नियुक्त नहीं किया जाएगा।

    एप से ऐसे होगी निगरानी

    कलेक्टर प्रतिनिधि को एप पर स्वयं का पंजीयन कराना होगा। थाने और परीक्षा केंद्र पर जाकर सेल्फी लेनी होगी। हर जिले के कलेक्टर प्रतिनिधियों को संबंधित पुलिस थाने और परीक्षा केंद्र जाकर एप के माध्यम से सेल्फी लेनी होगी। इस सेल्फी में पुलिस थाने और परीक्षा केंद्र का नाम और पता स्पष्ट रूप से नजर आना चाहिए। केंद्राध्यक्ष व पर्यवेक्षकों को अपनी लोकेशन और उपस्थिति एप पर मार्क करनी होगी। इसके जरिए मंडल उनकी निगरानी कर सकेगा। वहीं, परीक्षा केंद्रों की जांच के लिए बनाए गए उड़नदस्ता प्रभारी जब किसी किसी केंद्र पर पहुंचेंगे तो उन्हें वहां पहुंचने का समय और लोकेशन को एप पर मार्क करना होगा। यहां से निकलने के दूसरे केंद्र पर जाने वाली लोकेशन भी मार्क होगी।

    प्रदेश का आंकड़ा

    प्रदेश में 10वीं व 12वीं के विद्यार्थियों की संख्या-16 लाख सात हजार

    10वीं के विद्यार्थियों की संख्या-नौ लाख सात हजार

    12वीं के विद्यार्थियों की संख्या-सात लाख परीक्षा

    केंद्रों की संख्या-3856

    संवेदनशील व अतिसंवेदनशील केंद्रों की संख्या-488

    सवंदेनशील केंद्रों की संख्या-171

    अति संवेदनशील केंद्रों की संख्या-263

    10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा की निगरानी एप के माध्यम से करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। मंडल मुख्यालय से अधिकारियों व कर्मचारियों पर नजर रखी जाएगी। - बलवंत वर्मा, परीक्षा नियंत्रक, माशिम।

