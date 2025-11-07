MP Board Exam: 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को शॉर्ट नोट्स बनाकर देगा विभाग, रिविजन में होगी आसानी

अंजली राय, नईदुनिया, भोपाल। स्कूल शिक्षा विभाग ने बोर्ड के 10वीं व 12वीं का परीक्षा परिणाम बेहतर करने के लिए नई कवायद शुरू की है। विभाग विद्यार्थियों के लिए पहली बार विषयवार शार्ट नोट्स तैयार करा रहा है। इसका नाम वन लाइनर एंड माइंड मैपिंग दिया है। यह 60 से 70 पेज का नोट्स होगा, जिसकी सॉफ्ट कापी स्कूलों में प्राचार्यों के ईमेल पर भी उपलब्ध होगा, साथ ही बुकलेट के रूप में भी तैयार कर स्कूलों में वितरित किया जाएगा। दावा है कि इससे विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी करना आसान होगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह पोषण आहार की जगह दो मिनट में भूख मिटाने वाले नूडल्स जैसा है। इससे बच्चे परीक्षा तो पास कर सकते हैं, लेकिन विषय की बुनियादी समझ कमजोर होने की संभावना बनी रहेगी। बता दें कि पिछले साल 10वीं का रिजल्ट 76.42 प्रतिशत और 12वीं का 74.48 प्रतिशत रहा था। स्कूल शिक्षा विभाग इस परिणाम से बेहतर की कोशिश में जुटा हुआ है। पांच विषयों में उत्तीर्ण को एक विषय में फेल होने पर भी पास करने वाली बेस्ट आफ फाइव योजना इस साल खत्म हो रही है। इसकी वजह से भी स्कूल शिक्षा विभाग इस तरह के बूस्टर उपायों पर जोर दे रही है।

विषय विशेषज्ञों की टीम ने तैयार किया है नोट्स इस शार्ट नोट्स को तैयार करने के लिए विषय विशेषज्ञों की टीम बनाई गई थी। जिन्होंने एक-एक चैप्टर का 30 से 35 महत्वपूर्ण प्वाइंट्स निकालकर दिए हैं। बार-बार पढ़ने का होगा फायदा विभाग का कहना है कि पूरा पाठ पढ़ने के बाद इन शार्ट नोट्स के बुलेट् प्वाइंट्स को बार-बार पढ़ने से विद्यार्थियों को फायदा होगा। विद्यार्थियों को शार्ट नोट्स का बुकलेट भी वितरित किया जाएगा। जिससे वे हर चैप्टर की तैयारी करने के बाद इससे दोहरा सकें। 10वीं के विद्यार्थियों के लिए वीडियो भी तैयार इस बार 10वीं का अंग्रेजी, गणित व विज्ञान विषय का वीडियो भी चैप्टरवाइज तैयार कराकर स्कूलों को भेजे जा रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि इससे विद्यार्थियों को तैयारी कराने में फायदा मिल रहा है। रिविजन करने में आसानी पहली बार 10वीं व 12वीं के विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक विषय के शार्ट नोट्स तैयार किए जा रहे हैं। इससे विद्यार्थियों को रिविजन करने में आसानी होगी। - डॉ. संजय गोयल, सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग सोचने की क्षमता खत्म होगी