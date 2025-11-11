MP Board Exam: 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा में तीन महीने बाकी, अब तक सैंपल पेपर अपलोड नहीं

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल(माशिमं)की 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं सात फरवरी से शुरू होने वाली है। अब ढाई माह का समय शेष है, लेकिन अब तक करीब 18 लाख विद्यार्थियों को सैंपल पेपर व ब्लू प्रिंट अपलोड नहीं किए गए। सैंपल पेपर परीक्षा शुरू होने के तीन माह पहले विद्यार्थियों को मिल जाना चाहिए थे। अब छमाही परीक्षाएं चल रही हैं।

माशिमं द्वारा बोर्ड परीक्षा शुरू होने के छह महीने पहले सैंपल पेपर जारी कर दिए जाते थे, जिससे विद्यार्थी छमाही परीक्षा और वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर लेते थे। विद्यार्थियों को अभी तक किस चैप्टर से कितने अंक के सवाल पूछे जाएंगे। इसकी जानकारी नहीं है। वहीं अभी तक उन्हें प्रश्नों के पैटर्न की भी जानकारी नहीं है। अब ऐसे में विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी करने में परेशानी हो रही है।

अब विद्यार्थियों को छमाही परीक्षा शुरू होने के बाद भी सैंपल पेपर जारी नहीं होने से अंक योजना के बिना ही विद्यार्थी परीक्षा दे रहे है। मंडल के अधिकारियों ने बताया कि सैंपल पेपर 25 नवंबर को जारी किया जा सकता है। ऐसी होगी अंक योजना माशिमं सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश नीति जारी किया था। उसमें नौवीं से 12वीं तक की परीक्षाओं के लिए अंक योजना जारी कर चुका है। इसमें नौवीं और 10वीं में सभी विषय के सैद्धांतिक प्रश्न-पत्र 75 अंक और आंतरिक मूल्यांकन 25 अंक के होंगे।