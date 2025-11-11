मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP Board Exam: 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा में तीन महीने बाकी, अब तक सैंपल पेपर अपलोड नहीं

    MPBSE Exam: एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं फरवरी महीने में शुरू होने वाली है। सैंपल पेपर परीक्षा शुरू होने के तीन माह पहले विद्यार्थियों को मिल जाना चाहिए थे। लेकिन अभी तक पेपर अपलोड नहीं किए गए हैं। अभी दोनों कक्षाओं की छमाही परीक्षाएं चल रही हैं। विद्यार्थी छमाही परीक्षा और वार्षिक परीक्षा की तैयारी पेपर से कर लेते थे।

    By Anjali rai
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Tue, 11 Nov 2025 10:55:19 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 11 Nov 2025 11:00:38 AM (IST)
    MP Board Exam: 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा में तीन महीने बाकी, अब तक सैंपल पेपर अपलोड नहीं
    विद्यार्थियों को परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के पैटर्न की भी जानकारी नहीं है। प्रतीकात्मक तस्वीर

    HighLights

    1. किस चैप्टर से कितने अंक के सवाल पूछे जाएंगे, इसकी जानकारी नहीं है।
    2. ऐसे में विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी करने में परेशानी हो रही है।
    3. एमपी बोर्ड की ओर से सैंपल पेपर 25 नवंबर को जारी किया जा सकता है।

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल(माशिमं)की 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं सात फरवरी से शुरू होने वाली है। अब ढाई माह का समय शेष है, लेकिन अब तक करीब 18 लाख विद्यार्थियों को सैंपल पेपर व ब्लू प्रिंट अपलोड नहीं किए गए। सैंपल पेपर परीक्षा शुरू होने के तीन माह पहले विद्यार्थियों को मिल जाना चाहिए थे। अब छमाही परीक्षाएं चल रही हैं।

    माशिमं द्वारा बोर्ड परीक्षा शुरू होने के छह महीने पहले सैंपल पेपर जारी कर दिए जाते थे, जिससे विद्यार्थी छमाही परीक्षा और वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर लेते थे। विद्यार्थियों को अभी तक किस चैप्टर से कितने अंक के सवाल पूछे जाएंगे। इसकी जानकारी नहीं है। वहीं अभी तक उन्हें प्रश्नों के पैटर्न की भी जानकारी नहीं है। अब ऐसे में विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी करने में परेशानी हो रही है।


    अब विद्यार्थियों को छमाही परीक्षा शुरू होने के बाद भी सैंपल पेपर जारी नहीं होने से अंक योजना के बिना ही विद्यार्थी परीक्षा दे रहे है। मंडल के अधिकारियों ने बताया कि सैंपल पेपर 25 नवंबर को जारी किया जा सकता है।

    ऐसी होगी अंक योजना

    माशिमं सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश नीति जारी किया था। उसमें नौवीं से 12वीं तक की परीक्षाओं के लिए अंक योजना जारी कर चुका है। इसमें नौवीं और 10वीं में सभी विषय के सैद्धांतिक प्रश्न-पत्र 75 अंक और आंतरिक मूल्यांकन 25 अंक के होंगे।

    वहीं 11वीं और 12वीं में गैर प्रायोगिक विषय के सैद्धांतिक प्रश्न-पत्र 80 अंक और प्रोजेक्ट कार्य 20 अंकों के होंगे। प्रायोगिक विषय के सैद्धांतिक प्रश्नपत्र 70 अंक और प्रायोगिक परीक्षा के 30 अंक के होंगे। प्रश्न-पत्र हल करने के लिए तीन घंटे का समय मिलेगा।

    परीक्षा की तैयारी करने में आसानी होगी

    10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा के सैंपल पेपर जल्द अपलोड कर दिए जाएंगे, जिससे विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी करने में आसानी होगी। - बलवंत वर्मा, परीक्षा नियंत्रक, माशिमं

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.