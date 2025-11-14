मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP Board Exam: 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा फरवरी में, सैंपल पेपर व जिलेवार परीक्षा केंद्र तय नहीं, शिक्षक चुनाव ड्यूटी पर

    मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) ने 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी हैं; परीक्षा सात फरवरी से शुरू होगी। परंतु परीक्षा शुरू होने में ढाई माह शेष रहते हुए मंडल की तैयारियां सुस्त हैं। अभी तक सैंपल पेपर अपलोड नहीं किए गए और जिलेवार परीक्षा केंद्रों का निर्धारण नहीं हो पाया है।

    By Anjali rai
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Fri, 14 Nov 2025 06:45:50 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 14 Nov 2025 06:47:11 PM (IST)
    MP Board Exam: 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा फरवरी में, सैंपल पेपर व जिलेवार परीक्षा केंद्र तय नहीं, शिक्षक चुनाव ड्यूटी पर
    MP Board 10वीं व 12वीं परीक्षा में ढाई माह शेष, अब तक नहीं हो सका केंद्रों का निर्धारण

    HighLights

    1. हर साल पौने चार हजार परीक्षा केंद्र बनाए जाते हैं।
    2. सचिव पद साढ़े तीन माह से रिक्त, पदस्थापना नहीं हुई।
    3. 200 केंद्रों पर पायलट के तौर पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे।

    नवदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल: मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) की ओर से 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं सात फरवरी से शुरू होने वाली है।परीक्षा शुरू होने में करीब ढाई माह का समय शेष है।ऐसे में अब तक मंडल ने ना तो सैंपल पेपर अपलोड किया है और ना ही जिलेवार केंद्रों का निर्धारण हो पाया है, जबकि इस बार हर साल की अपेक्षा एक माह पहले परीक्षा आयोजित की जा रही है।

    परीक्षा केंद्रों का निर्धारण अब दिसंबर में ही हो सकेगा। अब तक माशिमं की ओर से कोई तैयारी नहीं की गई है।दरअसल, शिक्षकों की ड्यूटी चुनाव में लगा दी गई है।इस कारण भी परीक्षा केंद्र का निर्धारण नहीं हो सका है।हर साल पौने चार हजार परीक्षा केंद्र बनाए जाते हैं और सितंबर तक केंद्रों की सूची तैयार कर ली जाती है,ताकि वहां पर व्यश्वस्थाओं का परीक्षण किया जा सके।


    मंडल ने सभी जिले के जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) को दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि अपने जिले के सरकारी व निजी स्कूलों में बनाए जाने वाले केंद्रों के नाम तय कर सूची जल्द भेजें।इस बार 10वीं व 12वीं परीक्षा में नकल पर नकेल कसने के लिए इस बार 200 केंद्रों पर सीसीटीवी कैमेरे लगाए जाएंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे शुरू किया जा रहा है।

    अगली बार से सभी केंद्रों पर कैमरे लगाए जाने की तैयारी है। इसके लिए पहले केंद्रों का निर्धारण होना आवश्यक है। बता दें कि, परीक्षा की तैयारी में इसलिए भी देरी हो रही है, क्योंकि मंडल के सचिव का पद करीब साढ़े तीन माह से खाली है। जुलाई में तात्कालीन सचिव केडी त्रिपाठी के सेवानिवृत होने के बाद शासन की ओर से किसी की पदस्थापना नहीं हो सकी है। अब अगर महत्वपूर्ण समय में सचिव का पद खाली रहेगा तो परीक्षा की तैयारी पर तो असर पड़ना लाजिमी है।

    रैंडेमाइज से सीएस व एसीएस का होगा नाम तय

    मंडल की ओर से केंद्राध्यक्ष(सीएस)व सहायक केंद्राध्यक्ष(एसीएस) की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव किया गया है।रैंडेमाइज तरीके से इनके नामों का चयन होगा।माशिमं के पौने चार हजार परीक्षा केंद्रों पर जिला स्तर पर केंद्राध्यक्षों की नियुक्ति होगी।

    सैंपल पेपर तैयार नहीं

    मप्र बोर्ड 10वीं व 12वीं के करीब 18 लाख विद्यार्थियों को सैंपल पेपर नहीं दे पाया है।ये पेपर परीक्षा शुरू होने के तीन माह पहले विद्यार्थियों को मिल जाना चाहिए थे।पूर्व में माशिमं द्वारा वार्षिक परीक्षा शुरू होने के छह महीने पहले सैंपल पेपर जारी कर दिए जाते थे,जिससे विद्यार्थी छमाही और वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर लेते थे। मंडल के ढीले रवैये के चलते परीक्षा के तीन माह पहले भी सैंपल पेपर जारी नहीं कर सके हैं।सैंपल पेपर जारी नहीं होने से अंक योजना के आधार पर भी विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं।

    विद्यार्थियों के लिए सैंपल पेपर वेबसाइट पर जल्द अपलोड कर दिए जाएंगे। अध्यक्ष के पास अनुमोदन के लिए गया है।केंद्रों का निर्धारण भी इस माह के अंत तक हो जाएगा।

    -प्रियंका गोयल,प्रभारी सचिव,माशिमं

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.