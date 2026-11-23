नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) ने सत्र 2026-27 से कक्षा नौवीं से 12वीं तक की वार्षिक परीक्षाओं के प्रश्न-पत्रों का पैटर्न बदल दिया है। इसके बावजूद प्रदेश के सरकारी स्कूलों में चल रही अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं पुराने पैटर्न पर ही ली जा रही हैं।

18 नवंबर को 11वीं-12वीं की परीक्षा में पुराने पैटर्न के प्रश्न पूछे गए थे। इसके बाद सोमवार को नौवीं का अंग्रेजी, दसवीं का गणित, 11वीं का रसायनशास्त्र, इतिहास, लेखाशास्त्र और 12वीं का अंग्रेजी का पेपर भी पुराने पैटर्न पर पूछा गया है। ऐसे में विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा के लिए नए पैटर्न की तैयारी करने के बजाय पुराने पैटर्न पर परीक्षा दे रहे हैं।