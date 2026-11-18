राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंदसौर के गांधी सागर में हुई राज्य मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक में प्रदेश के लाखों युवाओं और शासकीय सेवकों के हित में एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। सरकार ने पिछले 25 वर्षों से लागू दो संतानों की बाध्यता को समाप्त कर दिया है। कैबिनेट ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 और मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रविधानों में संशोधन को मंजूरी दे दी है।

इसके तहत अब 26 जनवरी 2001 या उसके बाद तीसरी संतान होने पर भी उम्मीदवार सरकारी नौकरी के लिए अपात्र नहीं माने जाएंगे, और न ही इसे शासकीय सेवक के लिए कदाचार की श्रेणी में रखा जाएगा। गांधी सागर से औद्योगिक विकास और निवेश का शंखनाद

कैबिनेट बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि नाम भले ही मंदसौर है, लेकिन यहां विकास के बड़े जोरों का शोर हुआ है। उन्होंने बताया कि गांधी सागर में 11,500 करोड़ रुपये की लागत से पंप हाइड्रो परियोजना को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे बिना पानी की बर्बादी के पीक आवर्स में 1,920 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो सकेगा। इसी महात्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को प्रदेश के सामने लाने के लिए गांधी सागर में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई।

उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने वाले प्रमुख निर्णय गरोठ में केमिकल पार्क: मंदसौर की गरोठ तहसील में दिल्ली-मुंबई कॉरिडोर से 10 किलोमीटर दूर विशाल केमिकल पार्क बनाया जाएगा। इसमें 15,000 करोड़ रुपये के निवेश की संभावना है और करीब एक लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। बसई में एग्रो पार्क: मंदसौर के बसई गांव में 178 हेक्टेयर भूमि पर एग्रो पार्क विकसित होगा, जिससे 3,200 करोड़ का निवेश और 14 से 15 हजार युवाओं को रोजगार मिलेगा। रतलाम और धार को सौगात: रतलाम में 18,000 करोड़ रुपये के निवेश वाली परियोजना लाई जा रही है। वहीं, धार के पीएम मित्र पार्क की सफलता और बढ़ती मांग को देखते हुए 341 हेक्टेयर नया क्षेत्र चिन्हित किया गया है, जहां विशेष प्रोत्साहन पैकेज के साथ 6,150 करोड़ का निवेश होगा और 35,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। डीप टेक और टेलीकॉम प्रोजेक्ट: अंतरिक्ष विज्ञान, कृषि तकनीक और नई प्रौद्योगिकी के लिए 100 एकड़ भूमि पर डीप टेक रिसर्च पार्क बनेगा। चंबल अंचल में 182 हेक्टेयर पर 12,000 करोड़ रुपये की लागत से टेलीकॉम परियोजना के दूसरे चरण की शुरुआत होगी, जिसमें भारत सरकार भी सहयोग करेगी।