    MP Cabinet Decision 26 August: कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि गणेश चतुर्थी पर अवकाश रहेगा। आत्म निर्भर भारत के लिए स्वदेशी को अपनाना होगा। मिट्टी गोबर के गणेश बनाने वालो से संपर्क किया है। भारत खिलोने बनाने में विश्व में आगे बढ़ा है।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Tue, 26 Aug 2025 01:13:00 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 26 Aug 2025 04:29:22 PM (IST)
    मध्‍य प्रदेश कैबिनेट की बैठक।

    MP Cabinet Decision 26 August: मध्‍य प्रदेश में गणेश चतुर्थी पर अवकाश रहेगा। यह फैसला आज कैबिनेट की बैठक में लिया गया। प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि गणेश चतुर्थी पर अवकाश रहेगा। आत्म निर्भर भारत के लिए स्वदेशी को अपनाना होगा। मिट्टी गोबर के गणेश बनाने वालो से संपर्क किया है। भारत खिलोने बनाने में विश्व में आगे बढ़ा है।

    उन्‍होंने कैबिनेट की निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि आने वाले समय में निकाय अध्यक्ष के डायरेक्ट चुनाव कराएंगे। अविश्वास प्रस्ताव के लिए अध्यादेश लाया जाएगा, अगली कैबिनेट के लिए। प्रदेश के सभी थाने सीसीएनटीएस प्रोजेक्ट के तहत छोटे टेबलेट साथ में लेकर जांच करने जाएगा।

    एनलाइन पंचनामा से लेकर जांच की जाएगी। जीपीएस आधारित होगा टेबलेट। 1732 टेबलेट खरीदे जा रहे 25 हजार का लक्ष्य है। पुलिस को प्रशिक्षण दिया जायेगा। 75 करोड़ शुरुआती लागत है।

    अतिरिक्त लोक अभियाजन सहित 610 कर्मचारी पद सृजन 60 करोड़ 24 लाख 672 करोड़ व्यय होंगे। ताप विद्युत गृह के लिए कोयला उपलब्ध कराने भारत सरकार के माध्यम से बिजली उत्पादन बढ़ाएंगे। ग्रीड शू परियोजना ला रहे हैं। कोयले का संग्रहण करेंगे।

    कैबिनेट बैठक के पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव का संबोधन

    ➡️ गणेश चतुर्थी और नवरात्रि के आयोजन में स्वदेशी सामान को प्रोत्साहित किया जाए।

    ➡️ मूर्ति निर्माण में मिट्टी को प्राथमिकता दी जाए। पर्यावरण के लिए चुनौती बन रहे प्लास्टर ऑफ पेरिस (POP) का कोई भी उपयोग न करे।

    ➡️ मध्यप्रदेश में धार्मिक पर्यटन और तीर्थाटन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 27 अगस्त को उज्जैन में धार्मिक पर्यटन प्रोत्साहन पर केंद्रित विशेष कॉन्क्लेव आयोजित की जा रही है। इसमें देश के सभी प्रमुख मठ-मंदिरों और तीर्थों के प्रबंधन व ट्रस्टीज को आमंत्रित किया गया है।

    • मध्य प्रदेश जल निगम के तहत नल जल योजना के तहत बिजली आपूर्ति के लिए सोलर प्लांट और विंड एनर्जी प्लांट लगाएंगे। 100 और 60 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेंगे।

    • उज्जैन इंदौर पीथमपुर तक दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को मेट्रो के लिए डीपीआर बना रहा है। यह 84 किलोमीटर लंबा मेट्रो रूट होगा।

    • जीतू पटवारी के महिलाओं के ज्यादा शराब पीने वाले बयान पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि प्रदेश की महिलाओं का अपमान है।

    • उन्होंने कहा कि प्रदेश की महिलाएं धार्मिक हैं। जीतू पटवारी के इस बयान की मैं निंदा करता हूं।

