MP Cabinet Decision 26 August: मध्य प्रदेश में गणेश चतुर्थी पर अवकाश रहेगा। यह फैसला आज कैबिनेट की बैठक में लिया गया। प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि गणेश चतुर्थी पर अवकाश रहेगा। आत्म निर्भर भारत के लिए स्वदेशी को अपनाना होगा। मिट्टी गोबर के गणेश बनाने वालो से संपर्क किया है। भारत खिलोने बनाने में विश्व में आगे बढ़ा है।
उन्होंने कैबिनेट की निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि आने वाले समय में निकाय अध्यक्ष के डायरेक्ट चुनाव कराएंगे। अविश्वास प्रस्ताव के लिए अध्यादेश लाया जाएगा, अगली कैबिनेट के लिए। प्रदेश के सभी थाने सीसीएनटीएस प्रोजेक्ट के तहत छोटे टेबलेट साथ में लेकर जांच करने जाएगा।
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी
एनलाइन पंचनामा से लेकर जांच की जाएगी। जीपीएस आधारित होगा टेबलेट। 1732 टेबलेट खरीदे जा रहे 25 हजार का लक्ष्य है। पुलिस को प्रशिक्षण दिया जायेगा। 75 करोड़ शुरुआती लागत है।
अतिरिक्त लोक अभियाजन सहित 610 कर्मचारी पद सृजन 60 करोड़ 24 लाख 672 करोड़ व्यय होंगे। ताप विद्युत गृह के लिए कोयला उपलब्ध कराने भारत सरकार के माध्यम से बिजली उत्पादन बढ़ाएंगे। ग्रीड शू परियोजना ला रहे हैं। कोयले का संग्रहण करेंगे।
➡️ गणेश चतुर्थी और नवरात्रि के आयोजन में स्वदेशी सामान को प्रोत्साहित किया जाए।
➡️ मूर्ति निर्माण में मिट्टी को प्राथमिकता दी जाए। पर्यावरण के लिए चुनौती बन रहे प्लास्टर ऑफ पेरिस (POP) का कोई भी उपयोग न करे।
➡️ मध्यप्रदेश में धार्मिक पर्यटन और तीर्थाटन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 27 अगस्त को उज्जैन में धार्मिक पर्यटन प्रोत्साहन पर केंद्रित विशेष कॉन्क्लेव आयोजित की जा रही है। इसमें देश के सभी प्रमुख मठ-मंदिरों और तीर्थों के प्रबंधन व ट्रस्टीज को आमंत्रित किया गया है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गायन के साथ कैबिनेट बैठक प्रारंभ हुई।
