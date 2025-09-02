MP Cabinet Decisions: इंदौर से उज्जैन तक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे पर बनेगा सर्विस रोड और नया ओवरब्रिज, एमपी कैबिनेट की मंजूरी
मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में आज, मंगलवार 2 सितंबर को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित हुई।
सीएम डॉ. मोहन यादव
HighLights
- मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई।
- मंत्रालय में आज प्रशासनिक फैसलों पर चर्चा की।
- बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी।
नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार, 2 सितंबर को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। मंत्रालय में सुबह 11 बजे शुरू हुई इस बैठक में राज्य के समग्र विकास, स्वास्थ्य नीतिगत विषयों और प्रशासनिक फैसलों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने नल-जल योजना के लिए 8,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही इंदौर से उज्जैन तक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे पर सर्विस रोड बनाने और उज्जैन में नए ओवरब्रिज के निर्माण को भी स्वीकृति दी गई।
