लाड़ली बहनों को 12 नवंबर से मिलेंगे 1500 रुपये, MP Cabinet Meeting में लिया गया बड़ा फैसला

नवदुनिया राज्य ब्यूरो, भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इसमें सोलर रूफ टॉप योजना को स्वीकृति दी गई है। इसमें प्रत्येक जिले में शासकीय भवनों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इससे उत्पादित बिजली का उपयोग शासकीय भवनों के लिए ही होगा। इसके लिए टेंडर जिले वार होंगे।

मध्य प्रदेश की एक करोड़ 26 लाख के करीब लाडली महिलाओं को अब 1500 रुपये प्रतिमाह सरकार द्वारा दिए जाएंगे 250 रुपये की राशि बढ़ाने का निर्णय बैठक में दिया गया, मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की थी। 12 नवंबर को सिवनी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री यह राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित करेंगे।