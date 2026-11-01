बीमारू से विकसित बन रहा मध्यप्रदेश, स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री मोहन यादव का संदेश

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को मध्यप्रदेश के 71वें स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश का स्थापना दिवस एक नवंबर को मनाया जा रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में प्रदेश के गौरवशाली सफर और भविष्य की योजनाओं का जिक्र किया।

मध्यप्रदेश सिर्फ भौगोलिक इकाई नहीं - CM राज्य के स्थापना दिवस पर अपने संदेश में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश एक भौगोलिक इकाई ही नहीं, यह समृद्ध भारतीय संस्कृति, गौरवशाली इतिहास, आध्यात्मिक चेतना और असीम संभावनाओं की जीवंत पहचान है। बीमारू राज्य से विकासशील मध्यप्रदेश तक की इस 71 साल की लंबी यात्रा ने हमें अनेकों अच्छे-बुरे अनुभव दिए। पर अब मध्यप्रदेश बदल रहा है।