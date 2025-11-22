मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Sat, 22 Nov 2025 02:03:39 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 22 Nov 2025 02:03:39 PM (IST)
    हैदराबाद में सीएम यादव का बड़ा रोड शो, एमपी में निवेश को लेकर उद्योगपतियों से होगी चर्चा
    HighLights

    1. हैदराबाद में सीएम यादव का बड़ा रोड शो।
    2. MP में निवेश को लेकर उद्योगपतियों से चर्चा।
    3. मुख्यमंत्री ग्रीनको मुख्यालय का भ्रमण करेंगे।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रदेश में बड़े औद्योगिक निवेश आकर्षित करने के लिए शनिवार को हैदराबाद में ‘इन्वेस्टमेंट अपार्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश’ सत्र में दक्षिण भारत के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ संवाद करेंगे। यह सत्र उद्योग समूहों के लिए मप्र की नीतियों, आधारभूत संरचना और निवेश के अवसरों को जानने का महत्वपूर्ण मंच बनेगा।

    मुख्यमंत्री हैदराबाद में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ प्रदेश में निवेश विस्तार, नई इकाइयों की स्थापना और विभिन्न सेक्टरों में दी जा रही सुविधाओं पर संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री ग्रीनको मुख्यालय का भ्रमण भी करेंगे। साथ ही ग्रीनको समूह के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक भी होगी, जिसमें ऊर्जा क्षेत्र में संभावित सहयोग और बड़े पैमाने के औद्योगिक निवेश पर चर्चा होगी।


    मुख्यमंत्री इसके बाद द लीला होटल में आयोजित मुख्य सत्र में उद्योगपतियों के साथ वन-टू-वन चर्चा करेंगे, जिनमें आइटी, आइटीआईएस, ईएसडीएम, बायोटेक, मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई जैसे क्षेत्रों में निवेश योजनाओं और आगामी प्रोजेक्ट्स पर चर्चा होगी।

    सत्र में बायोटेक क्षेत्र पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण राउंड टेबल मीटिंग होगी। इसमें नवाचार आधारित उद्योगों और अनुसंधान-आधारित परियोजनाओं के लिए मप्र में बन रहे अनुकूल वातावरण पर विस्तृत चर्चा होगी।

