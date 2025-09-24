MP CM मोहन यादव की सरकार ने फिर लिया तीन हजार करोड़ रुपये कर्ज, प्रदेश पर अब कुल 4.56 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश सरकार ने सितंबर में दूसरी बार कर्ज लिया है। इस बार दो किस्तों में तीन हजार करोड़ रुपये भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से लिए गए हैं। इसके पहले इसी माह चार हजार करोड़ रुपये लिए गए थे। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2025-26 में 34,900 करोड़ रुपये का कर्ज लिया जा चुका है।

प्रदेश के ऊपर मार्च 2025 की स्थिति में चार लाख 21 हजार 540 करोड़ रुपये का कर्ज है। इसमें वर्तमान वित्तीय वर्ष की राशि और जोड़ दी जाए तो यह 4.56 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। वित्त विभाग ने बुधवार को तीन हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया। पहला कर्ज 18 और दूसरा 21 साल की अवधि के लिए लिया गया।