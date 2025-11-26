MP में राज्य पुलिस सेवा से IPS में पदोन्नति के लिए हुई रिव्यू डीपीसी, अब 2025 बैच के लिए तैयारी

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। राज्य पुलिस सेवा से आईपीएस संवर्ग में पांच पदों पर पदोन्नति के लिए शुक्रवार को दिल्ली में रिव्यू डीपीसी आयोजित की गई। वर्ष 2024 के लिए यह बैठक हुई। पुलिस मुख्यालय और शासन ने अब वर्ष 2025 के लिए डीपीसी की तैयारी प्रारंभ कर दी है। इसमें छह अधिकारी पदोन्नत होंगे। हालांकि, राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों का कहना है कि 2025 के लिए अभी तक तैयारी पूरी कर प्रस्ताव संघ लोक सेवा आयोग को पहुंच जाना चाहिए था।

डीपीसी की तैयारी में लग जाता है 2-3 महीने का समय इसमें लगभग एक वर्ष का विलंब हो चुका है। अधिकारियों के अनुसार डीपीसी की तैयारी में कम से कम तीन माह का समय लग जाता है। पात्र अधिकारियों का नाम और सेवा विवरण देखा जाता है। यह भी देखा जाता कि किसी अधिकारी के खिलाफ कोई विभागीय जांच तो नहीं चल रही है। उनकी एसीआर तैयार होनी चाहिए। इसके बाद शासन की तरफ से संघ लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा जाता है। वहां से डीपीसी की तारीख नियत की जाती है। इस तरह यह दो से तीन माह की प्रक्रिया होती है।