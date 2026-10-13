'लोकतंत्र बचाने जेल भी जाना पड़ा तो जाएंगे...', राहुल गांधी के साथ दिल्ली प्रोटेस्ट में डटी मध्य प्रदेश कांग्रेस टीम

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आह्वान पर मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक दल, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ जुटा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित सभी वरिष्ठ नेता इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। सभी नेताओं को तीन दिन तक दिल्ली में ही रुकने के निर्देश दिए गए हैं।

इस्तीफा होने तक पीछे नहीं हटेंगे - उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि राहुल गांधी के साथ लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस की पूरी टीम दिल्ली पहुंची है। लोकतंत्र को बचाने के लिए अगर जेल भी जाना पड़ा तो हम जाएंगे। उन्होंने साफ कहा कि ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा होने तक हम पीछे नहीं हटेंगे। यह लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है और हम इसे मजबूती से लड़ेंगे।