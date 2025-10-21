अचानक गिरा और बहने लगा खून... गोली लगने से हुई नाबालिग की मौत, परिजन अनजान

नईदुनिया न्यूज, कानड़ (आगर-मालवा)। गांव घुरासिया में शनिवार शाम 13 वर्षीय रवि सूर्यवंशी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। स्वजन और ग्रामीणों के अनुसार, अज्ञात व्यक्ति द्वारा जंगल क्षेत्र में चलाई गई गोली बालक के सिर में जा लगी। बताया गया कि रवि घर के बाड़े में गाय बांधकर लौट रहा था, तभी अचानक गिर पड़ा और सिर से खून बहने लगा।
स्वजन ने पहले समझा कि वह ठोकर लगने से गिरा है, लेकिन जब उसे आगर के अस्पताल ले जाया गया और सीटी स्कैन कराया गया, तब पता चला कि उसके सिर में गोली फंसी हुई है। डॉक्टरों के अनुसार, गोली आंख के पास सिर में प्रवेश कर पीछे के हिस्से में फंस गई थी, जिससे अत्यधिक रक्तस्राव हुआ। प्राथमिक उपचार के बाद रवि को इंदौर के एमवाय अस्पताल रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के आसपास घना जंगल है, जहां अक्सर लोग खरगोश, सूअर और नीलगाय का शिकार करने आते हैं।
कई बार गांव के आसपास गोलियों की आवाजें भी सुनाई देती हैं। ग्रामीणों ने पहले भी अवैध शिकार की शिकायतें प्रशासन को की थीं, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों को आशंका है कि यह गोली किसी शिकारी या हर्ष फायर के दौरान चली होगी। थाना प्रभारी आरके दांगी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास के ग्रामीणों से पूछताछ शुरू कर दी है। अज्ञात आरोपित के खिलाफ प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की गई है।