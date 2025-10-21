अचानक गिरा और बहने लगा खून... गोली लगने से हुई नाबालिग की मौत, परिजन अनजान

नईदुनिया न्यूज, कानड़ (आगर-मालवा)। गांव घुरासिया में शनिवार शाम 13 वर्षीय रवि सूर्यवंशी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। स्वजन और ग्रामीणों के अनुसार, अज्ञात व्यक्ति द्वारा जंगल क्षेत्र में चलाई गई गोली बालक के सिर में जा लगी। बताया गया कि रवि घर के बाड़े में गाय बांधकर लौट रहा था, तभी अचानक गिर पड़ा और सिर से खून बहने लगा।

सीटी स्कैन में दिखी गोली स्वजन ने पहले समझा कि वह ठोकर लगने से गिरा है, लेकिन जब उसे आगर के अस्पताल ले जाया गया और सीटी स्कैन कराया गया, तब पता चला कि उसके सिर में गोली फंसी हुई है। डॉक्टरों के अनुसार, गोली आंख के पास सिर में प्रवेश कर पीछे के हिस्से में फंस गई थी, जिससे अत्यधिक रक्तस्राव हुआ। प्राथमिक उपचार के बाद रवि को इंदौर के एमवाय अस्पताल रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के आसपास घना जंगल है, जहां अक्सर लोग खरगोश, सूअर और नीलगाय का शिकार करने आते हैं।