भोपाल में दिनदहाड़े हमला! कैफे में 20 ज्यादा नकाबपोश बदमाशों ने मचाई तोड़फोड़, CCTV में कैद हुई घटना

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। नर्मदापुरम रोड स्थित मिसरोद के मैजिक स्पॉट कैफे में हुई तोड़फोड़ के मामले में मिसरोद पुलिस ने चार छात्रों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि सेज यूनिवर्सिटी के इन छात्रों ने रविवार को हुई मारपीट का बदला लेने के लिए मंगलवार देर रात कैफे में धावा बोला था। पुलिस के मुताबिक हमलावरों में योगेंद्र उर्फ योगी, निखिल पटेल समेत कुल 15 से अधिक युवक शामिल थे।

घटना के पीछे की वजह एक पुराना कॉलेज विवाद बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार कैफे संचालक के भाई मोहित गोस्वामी, उनके दोस्त अभिषेक राजपूत और युवराज पटेरिया का सेज यूनिवर्सिटी के छात्र योगेंद्र उर्फ योगी से झगड़ा चल रहा था।

रविवार को अभिषेक, मोहित और युवराज ने यूनिवर्सिटी के सामने योगेंद्र की पिटाई कर दी थी। इसके बाद गौरीशंकर परिसर के पास योगेंद्र के दोस्तों प्रशांत राय और वासु के साथ भी मारपीट की गई थी। इस मामले में कटारा हिल्स थाने में FIR दर्ज की गई थी।

पुलिस शिकायत दर्ज होने के बावजूद योगेंद्र और वासु का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने बदला लेने की योजना बना ली।

चेहरे पर नकाब पहनकर कैफे में की गई तोड़फोड़

मंगलवार रात योगेंद्र ने अभिषेक राजपूत को फोन किया। अभिषेक ने बताया कि वह मैजिक स्पॉट कैफे में बैठा है। इसके बाद योगेंद्र, वासु, निखिल पटेल, अभिषेक, ऋषभ सहित 15 से अधिक युवक लाठी-डंडे और तलवारें लेकर कैफे पहुंचे।

हमलावरों ने अपनी पहचान छुपाने के लिए चेहरे पर नकाब पहन लिया और कैफे में घुसते ही तोड़फोड़ शुरू कर दी। करीब 10 मिनट तक कैफे में आतंक मचाने के बाद सभी युवक गाड़ियों में बैठकर भाग निकले।

कैफे संचालक सक्षम गोस्वामी ने रात में ही मिसरोद थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आर्म्स एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर बुधवार को चार आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।

लड़की से दोस्ती को लेकर शुरू हुआ था विवाद

पुलिस जांच में सामने आया है कि योगेंद्र उर्फ योगी (निवासी - दतिया, वर्तमान - करोंद) सेज यूनिवर्सिटी में फार्मा का छात्र है।

इसी क्लास में पढ़ने वाले अभिषेक राजपूत से उसकी एक सहपाठी लड़की को लेकर विवाद चल रहा था। यह विवाद पहले कॉलेज में झगड़े तक पहुंचा और फिर रविवार के हमले तथा कैफे तोड़फोड़ का कारण बन गया।

अन्य आरोपितों की तलाश जारी

डीसीपी ज़ोन-2 विवेक सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच पुराना कॉलेज विवाद सामने आया है। रविवार की मारपीट का बदला लेने के लिए कैफे पर हमला किया गया। चार आरोपित गिरफ्तार कर लिए गए हैं तथा अन्य की तलाश जारी है।