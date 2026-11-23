राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा का कार्यकाल तीन माह बढ़ सकता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की तरफ से सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र भेजा गया है, जो यहां से मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) में जाएगा। यहां से स्वीकृति मिलने पर कार्यकाल तीन माह बढ़ जाएगा।

30 नवंबर को समाप्त हो रहा है निर्धारित कार्यकाल उल्लेखनीय है कि मकवाणा का कार्यकाल तीन माह बढ़ाए जाने संबंधी पत्र भेजे जाने की अटकलें रविवार से चल रही थीं। सोमवार को भी ऊपरी स्तर का मामला बताकर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था। हालांकि, सूत्रों ने बताया कि तीन माह के लिए कार्यकाल बढ़ाए जाने का पत्र भेजा जा चुका है। मकवाणा का निर्धारित दो वर्ष का कार्यकाल 30 नवंबर को समाप्त हो रहा है। सेवा विस्तार मिलने पर वे 31 मार्च को सेवानिवृत्त होंगे।