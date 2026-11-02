एमपी में कर्मचारियों की किस्मत खुलेगी, आयोग एक्टिव; सैलरी के साथ रिक्त पदों की समीक्षा होगी

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। आठवें वेतन आयोग की तैयारियों के बीच राज्य सरकार द्वारा गठित कर्मचारी आयोग का दायरा अब सिर्फ वेतन विसंगतियों को देखने तक सीमित नहीं रहेगा। आयोग विभिन्न सरकारी संवर्गों की स्थिति, विभागों में रिक्त पदों और कर्मचारियों की वास्तविक आवश्यकता का भी आकलन करेगा। इसके अध्यक्ष सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी मलय श्रीवास्तव ने काम संभाल लिया है।

मंत्रालय से फील्ड तक होगी समीक्षा सामान्य प्रशासन विभाग इसे संवर्गों की आवश्यकता का आकलन करने का काम भी दे रहा है, ताकि मंत्रालय से लेकर सभी विभागों की संरचना और उसके काम के हिसाब से संवर्ग का पुनरीक्षण हो जाए। मंत्रालय से लेकर मैदानी कार्यालयों तक बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं। अब पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू होने के साथ नई भर्तियों का रास्ता खुला है।