केंद्र ने 60 प्रतिशत किया DA, एमपी में अब भी 58 प्रतिशत, भोपाल में कर्मचारियों ने काली दीपावली मनाने की दी चेतावनी

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। अगले माह दीपावली का त्योहार है, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में वृद्धि नहीं की है। जबकि भारत सरकार जनवरी 2026 से इसे 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर चुकी है। इसको लेकर कर्मचारी संगठनों में नाराजगी है।

कर्मचारी संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि भत्ता दो प्रतिशत नहीं बढ़ाया गया तो वे काली दीपावली मनाएंगे। यह चेतावनी गुरुवार को भोपाल में शासकीय केंद्रीय मुद्रणालय डाक भवन के सामने प्रदर्शन के दौरान दी गई। प्रदेश में अब भी 58 प्रतिशत ही मिल रहा है भत्ता तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रांतीय महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों को अभी 58 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। जबकि प्रदेश में ही अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को 60 प्रतिशत की दर से भत्ता मिल रहा है। यह भेदभाव खत्म होना चाहिए।