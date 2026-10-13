भोपाल में रियाज मंजिल, नानी की हवेली सहित शत्रु संपत्तियों की होगी नीलामी, मुख्य सचिव ने की बैठक

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। जिले में स्थित शत्रु संपत्तियों की पहचान, सत्यापन और मूल्यांकन की प्रक्रिया तेज की जाएगी। मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल की अध्यक्षता में सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई। इसमें भोपाल कलेक्टर प्रियंक मिश्रा शामिल हुए और शत्रु संपत्ति के बारे में प्राथमिक जानकारी दी। इस पर मुख्य सचिव ने प्रशासन को शत्रु संपत्तियों की सूची तैयार कर 31 अक्टूबर तक मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

बाजार दर और पंजीयन दर से होगा मूल्यांकन मूल्यांकन प्रचलित बाजार दर और पंजीयन कार्यालय की दरों का मिलान कर किया जाना है। इसके बाद अगली बैठक में रिकॉर्ड की समीक्षा कर नियमानुसार नीलामी की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। जानकारी के अनुसार भोपाल में रियाज मंजिल, दो बड़े होटल, नानी की हवेली, फ्लैग स्टाफ और बहार मंजिल सहित अन्य शत्रु संपत्तियों की जानकारी जुटाई जा रही है।