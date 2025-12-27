मेरी खबरें
    MP में परीक्षाओं का डिजिटल अवतार, AI चुनेगा 9वीं-11वीं के प्रश्न, 23 फरवरी से शुरू होंगे इम्तिहान

    MP School Exam 2026: प्रश्नपत्र मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा तैयार किए जाएंगे। सभी जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से स्कूलों में प ...और पढ़ें

    By Anjali raiEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 27 Dec 2025 07:33:40 PM (IST)Updated Date: Sat, 27 Dec 2025 07:34:07 PM (IST)
    MP में परीक्षाओं का डिजिटल अवतार, AI चुनेगा 9वीं-11वीं के प्रश्न, 23 फरवरी से शुरू होंगे इम्तिहान
    MP में सरकारी स्कूलों के नौवीं व 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं 23 फरवरी 2026 से शुरू होंगी (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. एआई तैयार करेगा 9वीं और 11वीं के प्रश्नपत्र, 23 फरवरी से शुरू होंगी वार्षिक परीक्षाएं
    2. मप्र में सरकारी स्कूलों के नौवीं व 11वीं के करीब 20 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे
    3. न परीक्षाओं के प्रश्नपत्र भी 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा की तरह थानों में रखे जाएंगे

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के नौवीं व 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं 23 फरवरी 2026 से शुरू होंगी। ये परीक्षाएं बोर्ड पैटर्न पर ली जाएंगी। इसके लिए राज्य स्तर पर प्रश्नपत्र तैयार किए जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) की मदद से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का चयन होगा। साथ ही अति लघुउत्तरीय व लघुउत्तरीय प्रश्नों की संख्या अधिक और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या कम होगी। इन परीक्षाओं के प्रश्नपत्र भी 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा की तरह थानों में रखे जाएंगे।

    प्रश्नपत्र मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा तैयार किए जाएंगे। सभी जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से स्कूलों में प्रश्नपत्र उपलब्ध कराए जाएंगे, जो परीक्षा के दिन ही केंद्रों पर प्रश्नपत्रों के बंडल पहुंचाए जाएंगे। इस बार मूल्यांकन भी माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) की अंक योजना के आधार पर बोर्ड परीक्षा की तरह की जाएगी। लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) ने परीक्षा की समय सारिणी जारी कर दी है। साथ ही स्कूलों को पाठ्यक्रम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा विशेष कक्षाएं लगाकर तैयारी करने के लिए कहा गया है। बता दें कि नौवीं व 11वीं में करीब 20 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे।


    चार सेट में तैयार किए जाएंगे पेपर

    बोर्ड परीक्षा की तरह मंडल की अंक योजना के तहत नौवीं व 11वीं के सभी विषयों के प्रश्नपत्र चार सेट में तैयार किए जाएंगे। इसके अंतर्गत चार भाग ए,बी,सी और डी शामिल हैं। सभी विद्यार्थियों को रोटेशन के क्रम में प्रश्न पत्र वितरित किए जाएंगे।

    एक ही पाली में होगी परीक्षा

    11वीं की परीक्षा 23 फरवरी से 17 मार्च तक और नौवीं की दो मार्च से 17 मार्च तक होंगी। इस बार एक ही पाली में परीक्षा अायोजित की जाएगी। दोनों परीक्षा का समय दोपहर 1.30 बजे से 4.30 बजे तक रखा गया है। विद्यार्थियों को समय से आधा घंटे पहले परीक्षा कक्ष में पहुंचना होगा।

    राज्य स्तर पर बोर्ड पैटर्न के आधार पर प्रश्नपत्र तैयार किए जा रहे हैं। 10वीं एवं 12वीं कक्षा की तरह चार सेट में होंगे। डीएस कुशवाहा, अपर संचालक,डीपीआई।

