MP के किसानों के लिए बड़ा एलान... खेत के ऊपर हाईटेंशन बिजली लाइन लगाने पर मिलेगा 200% मुआवजा

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश में अब खेतों के ऊपर से विद्युत की हाई टेंशन लाइन बिछाई जाती है तो भूमि स्वामी को दो सौ प्रतिशत मुआवजा दिया जाएगा। किसानों की जितनी जमीन लाइन डालने के बदले अधिग्रहित की जाएगी, उसके बदले में किसानों को कलेक्टर गाइड लाइन का दो सौ प्रतिशत भुगतान किया जाएगा। अब तक 85 प्रतिशत राशि कलेक्टर गाइड लाइन के आधार पर दी जाती रही है।

अब भोपाल में सरकारी मकान न छोड़ने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों से तीस गुना राशि पेनल्टी के रूप में वसूली जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की बैठक में इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

किसानों को मिलेगा दो सौ प्रतिशत मुआवजा कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि किसानों के खेतों से बिजली लाइन लगाए जाने पर उनका नुकसान होता है। इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया है। सरकारी आवास नहीं छोड़ने पर लगेगी 30% पेनाल्टी उन्होंने बताया कि भोपाल स्थित शासकीय आवास आवंटन नियम 2000 में संशोधन की स्वीकृति के साथ ही अब यह तय किया गया है कि भोपाल से बाहर स्थानांतरण होने या सेवानिवृत्त होने की स्थिति में अधिकतम छह माह तक की अवधि के लिए शासकीय सेवक सामान्य दर पर आवास में रहता है तो प्रथम तीन माह की अवधि के लिए आवंटित आवास का किराया भुगतान सामान्य दर पर लगेगा। इस अवधि के बाद पुनः आगामी तीन माह के लिए किराया सामान्य दर से 10 गुना दर पर लगेगा। इसके बाद 30 प्रतिशत पेनाल्टी लगाकर किराया वसूला जाएगा एवं बेदखली की कार्रवाई होगी। पहले केवल तीन माह तक ही शासकीय आवास धारण करने की अनुमति थी। टावर के आसपास की जमीन का भी मुआवजा देगी सरकार विजयर्गीय ने बताया कि हाईटेंशन लाइन के टावर के आसपास की भी एक-एक मीटर की जमीन का मुआवजा दिया जाएगा। यह जमीन किसान के ही कब्जे में रहेगी। यह भी तय हुआ कि 132 केवी लाइन डालने में सात मीटर क्षतिपूर्ण क्षेत्रफल को बढ़ाकर 28 मीटर, 220 केवी में 14 मीटर में वृद्धि कर कारीडोर अनुसार 35 मीटर और 400 केवी की लाइन के नीचे की जमीन का क्षतिपूर्ति क्षेत्रफल 52 मीटर निर्धारित किया गया है।