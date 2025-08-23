मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    मछली परिवार की 25 करोड़ की तीन मंजिला कोठी पर चला बुलडोजर, अवैध संपत्तियों पर प्रशासन का कड़ा एक्शन

    MP News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मछली परिवार की अवैध संपत्तियों पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। हाल ही में, इस परिवार की 100 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति को जमींदोज किया गया था। अब उनकी 25 करोड़ रुपये की तीन मंजिला कोठी पर बुलडोजर चलाया गया है।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Sat, 23 Aug 2025 05:03:29 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 23 Aug 2025 05:07:00 PM (IST)
    मछली परिवार की 25 करोड़ की तीन मंजिला कोठी पर चला बुलडोजर, अवैध संपत्तियों पर प्रशासन का कड़ा एक्शन
    मछली परिवार की 3 मंजिला कोठी पर चला बुलडोजर।

    HighLights

    1. 100 करोड़ की 70 एकड़ जमीन पर कब्जा।
    2. अवैध संपत्तियों पर प्रशासन का कड़ा एक्शन।
    3. SDM ने सभी तरह की कागजी प्रक्रिया पूरी की।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शहर के हथाईखेड़ा अनंतपुरा क्षेत्र में करीब 100 करोड़ की 70 एकड़ जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण करने वाले मछली परिवार पर शासन पूरी तरह से शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है।

    अब जिला प्रशासन द्वारा शासकीय खसरों की भूमि पर कब्जा करने वाले माफिया परिवार के सदस्यों व आरोपितों पर FIR दर्ज करवाएगा। इसके लिए कलेक्टर के निर्देश पर SDM ने सभी तरह की कागजी प्रक्रिया पूरी कर ली है।

    बता दें कि ड्रग्स और यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार यासीन व शाहवर मछली और उसके स्वजनों ने अपनी राजनीतिक पकड़ और रसूख की दम पर शासकीय भूमि पर आलीशान कोठी सहित कई निर्माण कर रखे थे। जिला प्रशासन के अनुसार, अनंतपुरा कोकता ट्रांसपोर्ट नगर में शासकीय भूमि पर शकील अहमद, शारिक मछली, इरशाद, अताउल रहमान, सोहेल अहमद, शफीक व शरीफ ने कब्जा कर रखा था।

    रसूखदार मछली परिवार ने शासकीय भूमि पर फार्म हाउस, वेयर हाउस, सुमन फार्म, कारखाना, मदरसा, दुकान, बकरा, मुर्गी फार्म, तीन मंजिला कोठी, स्टोर रूम, झूला, गार्डन,पार्क आदि बनाए थे, जिन्हें प्रशासन ने नगर निगम और पुलिस की मदद से कार्रवाई कर जमींदोज कर दिया।

    अब इन सभी कब्जा करने वाले मछली परिवार के सदस्यों पर शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण करने की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाएंगी।

    कौशलेंद्र विक्रम सिंह, कलेक्टर का कहना है मछली परिवार के कब्जे से शासकीय भूमि को कार्रवाई करते हुए मुक्त करवा लिया है। इसे अब प्रशासन ने अपने संरक्षण में ले लिया है, जल्द ही मलबा हटवाकर तार फेंसिंग करवाई जाएगी। वहीं, कब्जा कर निर्माण करने वाले सभी अतिक्रमणकारियों के खिलाफ एफआईआर करवाई जाएगी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.