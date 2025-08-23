मछली परिवार की 25 करोड़ की तीन मंजिला कोठी पर चला बुलडोजर, अवैध संपत्तियों पर प्रशासन का कड़ा एक्शन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शहर के हथाईखेड़ा अनंतपुरा क्षेत्र में करीब 100 करोड़ की 70 एकड़ जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण करने वाले मछली परिवार पर शासन पूरी तरह से शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है।

अब जिला प्रशासन द्वारा शासकीय खसरों की भूमि पर कब्जा करने वाले माफिया परिवार के सदस्यों व आरोपितों पर FIR दर्ज करवाएगा। इसके लिए कलेक्टर के निर्देश पर SDM ने सभी तरह की कागजी प्रक्रिया पूरी कर ली है।

बता दें कि ड्रग्स और यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार यासीन व शाहवर मछली और उसके स्वजनों ने अपनी राजनीतिक पकड़ और रसूख की दम पर शासकीय भूमि पर आलीशान कोठी सहित कई निर्माण कर रखे थे। जिला प्रशासन के अनुसार, अनंतपुरा कोकता ट्रांसपोर्ट नगर में शासकीय भूमि पर शकील अहमद, शारिक मछली, इरशाद, अताउल रहमान, सोहेल अहमद, शफीक व शरीफ ने कब्जा कर रखा था।