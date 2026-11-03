एमपी को मिले 48 नए डीएसपी, सीएम यादव ने ली दीक्षांत परेड की सलामी, कहा- देवदूत बनें नए अधिकारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी भौंरी के परेड ग्राउंड में आयोजित 44वें और 45वें बैच के दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली और पासिंग आउट परेड पूरी करने वाले युवा पुलिस अधिकारियों को कर्तव्यनिष्ठा का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने नए उप पुलिस अधीक्षकों (डीएसपी) को स्पष्ट नसीहत देते हुए कहा कि वे सोशल मीडिया पर 'रील' बनाने के बजाय समाज की 'रियल' समस्याओं को हल करने पर अपना ध्यान केंद्रित करें।

कानून-व्यवस्था को मिले 48 नए डीएसपी समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन प्रदेश और पुलिस महकमे के लिए बेहद गौरवशाली है, क्योंकि राज्य को 48 नए कर्मठ जनसेवक मिले हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस ने हर बड़ी चुनौती का डटकर मुकाबला करते हुए कर्तव्य के उच्च मानदंड स्थापित किए हैं। आजादी के बाद प्रदेश लंबे समय तक चंबल और रीवा अंचल में डकैतों के आतंक से जूझता रहा, लेकिन हमारे वीर जवानों ने अपने अदम्य साहस से इन गिरोहों का पूरी तरह खात्मा कर शांति स्थापित की।