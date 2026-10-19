MP में 6 लीटर या ज्यादा दूध देने वाली गाय के पालक को मिलेगा ₹1 लाख का इनाम, गोपालकृष्ण ग्राम पुरस्कार योजना की शर्तें तय

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश में गोवंश पालन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई गोपालकृष्ण ग्राम पुरस्कार योजना की शर्तें तय कर दी गई हैं। योजना के तहत एक दिन में छह लीटर या इससे अधिक दूध देने वाली गाय के पालक को प्रतियोगिता में शामिल होने का अवसर मिलेगा।

दूध उत्पादन के आधार पर तैयार मेरिट सूची में पहले तीन स्थान हासिल करने वाले गोपालकों को क्रमशः एक लाख, 50 हजार और 25 हजार रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। ब्लाक स्तर पर प्रतियोगिता सरकार ने इसके लिए प्रदेश के 313 ब्लाकों में एक-एक वृंदावन गांव का चयन किया है। इन्हीं गांवों के पात्र गोपालक प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे। प्रतियोगिता से पहले प्रतिभागियों का पंजीयन किया जाएगा। प्रत्येक ब्लाक में दो दिवसीय आयोजन होगा, जिसके लिए सरकार 50 हजार रुपये खर्च करेगी। इस राशि से प्रतिभागियों की गायों के चारे-पानी, टेंट-पंडाल और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं का खर्च वहन किया जाएगा। दो हजार से कम आबादी वाले गांवों का चयन योजना के तहत ऐसे गांवों को वृंदावन गांव के रूप में चुना गया है, जिनकी आबादी 2000 से कम है और जहां कम से कम 500 गोवंश का पालन होता है। सरकार का उद्देश्य इन गांवों में पशुपालन को प्रोत्साहित करना और बेहतर दुग्ध उत्पादन करने वाले गोपालकों को सम्मानित करना है।