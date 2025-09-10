मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP Government Teacher Vacancy: प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा नौ अक्टूबर से, 1.80 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल

    MP Primary Teacher Selection Test: मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 9 अक्टूबर से शुरू हो रही है, जिसके लिए 1.80 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। यह परीक्षा ऑनलाइन मोड में दो पाली में आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 40 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं। सभी केंद्रों पर बायोमीट्रिक मशीन लगाई जाएगी और एआई के माध्यम से निगरानी की जाएगी।

    By Prashant Pandey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Wed, 10 Sep 2025 11:52:00 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 10 Sep 2025 11:58:04 AM (IST)
    MP Government Teacher Vacancy: प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा नौ अक्टूबर से, 1.80 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल
    मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित की जा रही है शिक्षकों की भर्ती। प्रतीकात्मक तस्वीर

    HighLights

    1. पहली पाली की परीक्षा सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगी।
    2. प्रदेश भर में 40 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं, भोपाल में 6 केंद्र होंगे।
    3. अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर आवश्यक दस्तावेज और पहचान पत्र लाना होगा।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) की प्राथमिक शिक्षक (वर्ग-3) चयन परीक्षा के लिए आवेदन करने की तिथि समाप्त हो गई। अब नौ अक्टूबर से परीक्षा शुरू होगी। यह दो घंटे की परीक्षा आनलाइन मोड में दो पाली में आयोजित की जाएगी। इसके लिए प्रदेश भर में 40 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं। राजधानी में छह केंद्र रहेंगे। सभी केंद्रों पर बायोमीट्रिक मशीन लगाई जाएगी और एआई के माध्यम से निगरानी की जाएगी।

    बता दें कि इस बार स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक के 10,150 और जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत 2,939 पदों पर भर्ती होनी है। इस तरह से कुल 13,089 पदों पर भर्ती होगी। इस परीक्षा के लिए 1.80 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है।

    अभ्यर्थियों को एक घंटे पहले पहुंचना होगा

    पहली पाली की परीक्षा सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को सुबह 8:30 से 10 बजे के बीच परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा। वहीं, दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर तीन से शाम पांच बजे तक होगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को दोपहर एक से ढाई बजे तक परीक्षा केंद्र पर रिपोर्टिंग करनी होगी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.