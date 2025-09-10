MP Government Teacher Vacancy: प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा नौ अक्टूबर से, 1.80 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) की प्राथमिक शिक्षक (वर्ग-3) चयन परीक्षा के लिए आवेदन करने की तिथि समाप्त हो गई। अब नौ अक्टूबर से परीक्षा शुरू होगी। यह दो घंटे की परीक्षा आनलाइन मोड में दो पाली में आयोजित की जाएगी। इसके लिए प्रदेश भर में 40 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं। राजधानी में छह केंद्र रहेंगे। सभी केंद्रों पर बायोमीट्रिक मशीन लगाई जाएगी और एआई के माध्यम से निगरानी की जाएगी।

बता दें कि इस बार स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक के 10,150 और जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत 2,939 पदों पर भर्ती होनी है। इस तरह से कुल 13,089 पदों पर भर्ती होगी। इस परीक्षा के लिए 1.80 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है।