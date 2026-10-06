MP सरकार का 2027 में युवाओं और 2028 में महिलाओं पर फोकस, रोजगार से लेकर लाड़ली बहना तक की बनेगी प्लानिंग

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: मध्य प्रदेश में अगले साल से चुनावों का सिलसिला प्रारंभ हो जाएगा। सरकार इन दो वर्षों में युवा और महिलाओं पर फोकस करेगी। 2027 को युवा तो 2028 महिला सशक्तीकरण वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। सरकार ने इसके हिसाब से कार्य योजना तैयार की है। इसमें रोजगार, स्वरोजगार, कौशल विकास के साथ लाड़ली बहना को आर्थिक तौर पर और सशक्त बनाने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

विकसित मध्य प्रदेश का मंत्र प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गरीब, युवा, महिला और किसान चार जातियां बताई थीं। प्रदेश सरकार ने इसे विकसित मध्य प्रदेश के मंत्र के रूप में लेकर मिशन लागू किए। 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष के रूप में मनाया गया। निवेश के अनुकूल माहौल बनाने के लिए नीतियों में संशोधन के साथ फरवरी 2025 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया। इससे दस लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव या तो धरातल पर उतर चुके हैं या फिर प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है।