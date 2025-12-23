MP के सरकारी अस्पतालों में अब मिलेगा प्राइवेट हॉस्पिटल जैसा हाई-टेक इलाज, ₹250 करोड़ से बदलेगी स्वास्थ्य व्यवस्था

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में जल्द ही इलाज की तस्वीर बदली हुई नजर आएगी। मरीजों को अब निजी अस्पतालों जैसी आधुनिक और हाई-टेक चिकित्सा सुविधाएं सरकारी संस्थानों में ही उपलब्ध होंगी। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कारपोरेशन लिमिटेड (MPPHSL) ने अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों की बड़े स्तर पर खरीदी की प्रक्रिया शुरू की है।
इस योजना के तहत प्रदेश के जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को आधुनिक स्वरूप दिया जाएगा। विभागीय सूत्रों के अनुसार, इस पूरी परियोजना पर लगभग 100 करोड़ से 250 करोड़ रुपये तक का बजट खर्च किए जाने का अनुमान है। इस निवेश से सर्जरी, ईएनटी, गायनेकोलॉजी और डर्मेटोलॉजी जैसे प्रमुख विभागों को अत्याधुनिक मशीनों से लैस किया जाएगा।
इसके साथ ही अस्पतालों में मरीजों की बुनियादी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बेड साइड स्टूल, आईवी स्टैंड की व्यवस्था की जाएगी। रेडियोलॉजी विभाग के लिए डिजिटल एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड मशीनें भी उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे जांच सुविधाएं और अधिक सटीक व तेज होंगी।
आधुनिक उपकरणों के माध्यम से गंभीर बीमारियों की पहचान अब जिला स्तर पर ही संभव हो सकेगी। इससे मरीजों को जांच के लिए बड़े शहरों या निजी लैब्स की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा। वहीं, सर्जरी विभाग में नई ओटी टेबल और मशीनों की मदद से जटिल ऑपरेशनों की सफलता दर बढ़ेगी और मरीज जल्दी स्वस्थ होकर घर लौट सकेंगे।
गायनेकोलॉजी और पीडियाट्रिक्स विभाग में उपलब्ध कराए जाने वाले विशेष उपकरण मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करेंगे, जिससे गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में कमी आने की उम्मीद है। इसके अलावा, ईएनटी और डर्मेटोलॉजी विभागों में वे जांच सुविधाएँ भी शुरू होंगी, जो अभी तक केवल महंगे निजी क्लीनिकों में ही उपलब्ध थीं।
इस पहल से टीबी नियंत्रण कार्यक्रम को भी मजबूती मिलेगी। टीबी से संबंधित उपभोग्य सामग्रियों की आपूर्ति के साथ-साथ आयुष चिकित्सा पद्धति को भी बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे आयुष औषधालयों में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।
मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के लिए जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आधुनिक उपकरण मंगाए जा रहे हैं। इस पहल से स्थानीय स्तर पर ही हाई-टेक इलाज सुलभ हो सकेगा।
-मयंक अग्रवाल, प्रबंध संचालक, MPPHSL