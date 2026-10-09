MP में बांडेड डॉक्टरों के लिए VIP फरमान, सांसद-विधायक से लेकर कलेक्टर तक सुनेंगे समस्याएं, मिलेगी सुरक्षा और आवास

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार अब सख्त और सहूलियत दोनों रास्तों पर चल रही है। अनिवार्य ग्रामीण सेवा का बांड पूरा नहीं करने वाले डॉक्टरों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। वर्ष 2022 के बाद डिग्री पूरी करने के बाद भी ग्रामीण सेवा जॉइन नहीं करने वाले डॉक्टरों की सूची तैयार की जा रही है। ऐसे डॉक्टरों का मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल से पंजीयन निलंबित करने की कार्रवाई की जा सकती है।

सरकार ने वर्ष 2022 में ही अधिसूचना जारी कर दी थी कि डिग्री पाठ्यक्रम पूरा होने के दो साल के भीतर डॉक्टर ने सेवा जॉइन नहीं की तो उसका मेडिकल पंजीयन निलंबित या रद्द किया जा सकता है। अब इसी प्रावधान के तहत पुराने बांड डिफॉल्टर डॉक्टरों का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। सभी जिलों के सीएमएचओ से ऐसे डॉक्टरों की सूची मांगी गई है जिन्होंने बांड के तहत अपनी सेवा अवधि पूरी नहीं की है।

83 फीसदी डॉक्टरों ने किया जॉइन, पिछले सालों से बेहतर स्थिति इस साल बांड व्यवस्था के तहत डॉक्टरों की जॉइनिंग में बड़ा सुधार देखने को मिला है। वर्ष 2026 में 3,118 बांडेड डॉक्टरों की पोस्टिंग की गई, जिनमें से 2,601 यानी 83 प्रतिशत डॉक्टरों ने जॉइन कर लिया है। इसके उलट वर्ष 2024 में 2,670 में से सिर्फ 1,116 और वर्ष 2025 में 2,789 में से 1,103 डॉक्टरों ने ही सेवा शुरू की थी। दोनों वर्षों में जॉइनिंग का औसत सिर्फ 40 प्रतिशत रहा था। कलेक्टरों को पत्र, सांसद-विधायकों को भी लिखा जाएगा डॉक्टर जॉइन तो कर रहे हैं, लेकिन बीच में छोड़कर न जाएं, इसके लिए सरकार उन्हें बेहतर माहौल देने की तैयारी में है। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव सुखबीर सिंह ने सभी जिलों के कलेक्टरों को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि बांडेड डॉक्टरों की सुरक्षा, उनके रुकने की सुविधा और अस्पताल में जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। पहली बार इस तरह का पत्र जारी किया गया है।