वे कौन लोग हैं जिन्होंने कंपनी को ड्रग लाइसेंस दिया? बिना जांच रिन्यू किया? मोहन यादव ने कहा तमिलनाडु सरकार की गलती MP ने भुगती

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। विषाक्त कोल्ड्रिफ कप सीरप के सेवन से बच्चों की मृत्यु के मामले में गुरुवार को मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने घटना के लिए तमिल नाडु सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि तमिल नाडु में निर्मित दवा के उपयोग से बच्चों की मृत्यु प्रमाणित हुई है। अब तक की जांच में मूल रूप से मैन्युफैक्चरिंग के स्तर पर त्रुटि की बात सामने आई है। मध्य प्रदेश तो प्रभावित पक्ष है।

हमारी पुलिस ने इसके जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी की है। दुर्भाग्य की बात है कि तमिल नाडु सरकार की तरफ से अपेक्षित सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है। तमिलनाडु के ड्रग कंट्रोलर को निर्माता कंपनी श्रीसन फार्मास्युटिकल की नियमानुसार जांच करनी चाहिए थी। कंपनी के मालिक को मध्य प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

मध्य प्रदेश सरकार मानवीय और प्रशासनिक दोनों आधार पर कार्रवाई जारी रखेगी। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मोहन यादव ने यह बात नागपुर के एम्स में भर्ती बच्चों और उनके स्वजन से भेंट करने के बाद मीडिया से चर्चा में कही। मोहन यादव ने प्रश्न किया कि वे कौन लोग हैं जिन्होंने इस कंपनी को ड्रग लाइसेंस देने का कार्य किया? छोटी सी जगह पर किस तरह फैक्ट्री संचालित हो रही थी? बिना जांच के लाइसेंस कैसे रिन्यू किया गया? उन्होंने कांग्रेस के रवैये को लेकर कहा कि कांग्रेस नेता और राहुल गांधी तमिल नाडु जाकर ये स्थितियां देख सकते हैं।