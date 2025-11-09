'घर में पढ़ाई का माहौल नहीं मिला तो बाहर कराएंगे व्यवस्था', बालिग हुई युवती को MP हाई कोर्ट ने दिया आश्वासन

प्रशांत व्यास, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने बालिग हुई युवती को आश्वासन दिया है कि यदि उसे घर में पढ़ाई का माहौल नहीं मिला तो अन्यत्र व्यवस्था करवाएंगे। यह आश्वासन कोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। भोपाल के बजरिया इलाके से यह युवती 12वीं के बाद आगे भी पढ़-लिखकर अपने कदमों पर खड़े होना चाहती थी, लेकिन पिता इसके लिए उसे अनुमति नहीं दे रहे थे और उसकी शादी का दबाव बना रहे थे। इसके लिए उसे कथित रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। इससे परेशान हो वह घर छोड़कर इंदौर चली गई थी।

उसने इंदौर में एक निजी कंपनी में नौकरी का अपना खर्च निकाला और वहीं सिविल सर्विस की तैयारी के लिए कोचिंग करने लगी थी। भोपाल के बजरिया क्षेत्र में रहने वाली साढ़े 17 वर्षीय यह युवती जनवरी 2025 में घर छोड़कर चली गई थी। परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन महीनों कोई सुराग नहीं मिला।

इस पर पिता ने जबलपुर हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई में पुलिस को युवती का पता लगाने के निर्देश दिए। पुलिस ने इंदौर से उसे 10 माह बाद बरामद किया तो पता लगा कि वह किराए पर रहते हुए एक निजी कंपनी में नौकरी कर रही है और एक कोचिंग में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटी है। हाई कोर्ट के समक्ष युवती ने कहा कि स्कूल और कोचिंग जाने पर पिता उसे प्रताड़ित करते थे। इस कारण वह घर छोड़कर चली गई थी। नाबालिग के घर से गायब होने के बाद उसका पिता अपने अन्य तीन बच्चों की भी पढ़ाई छुड़वाकर पत्नी के साथ वापस बिहार में अपने गांव चला गया था।