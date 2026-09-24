एमपी के 70 हजार शिक्षकों की बढ़ेगी सैलरी, 15 से 20 हजार तक अधिक मिलेंगे; 10 साल का एरियर भी संभव

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के करीब 70 हजार शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जबलपुर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिक्षकों की प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा अवधि की गणना करने के मामले में सख्त रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति दीपक खोट की एकलपीठ ने राज्य सरकार को अदालती आदेश का अनुपालन करने के लिए चार सप्ताह का अंतिम समय दिया है।

अदालत के इस फैसले से शिक्षकों की वरिष्ठता, वेतन वृद्धि, पेंशन और एरियर जैसे लंबित वित्तीय व सेवा संबंधी लाभ मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा। 10 साल का एरियर और ₹20 हजार तक वेतन वृद्धि संभव शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा लाभ मिलने पर वेतन में हर महीने 15 से 20 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इसके अलावा, छठवें वेतनमान की पात्रता 1 जनवरी 2006 से माने जाने पर करीब 10 साल का एरियर भी मिलेगा, जो प्रति शिक्षक लगभग 7 से 8 लाख रुपये (12 प्रतिशत संभावित ब्याज सहित) तक हो सकता है।