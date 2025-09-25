मेरी खबरें
    मध्य प्रदेश में सिंगल विंडो से मिलेगी सीएनजी स्टेशन संचालित करने और पाइपलाइन बिछाने की अनुमति

    मध्य प्रदेश में सीएनजी स्टेशन और पाइपलाइन के लिए सिंगल विंडो से अनुमति मिलेगी। इसके लिए पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकेंगे। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति-2025 लागू की गई है। मुख्यमंत्री सागर के जैसीनगर में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पोर्टल और मुख्यमंत्री अन्न सेवा जागरूकता कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ। स्वच्छ और सस्ता ईंधन उपलब्ध कराने का उद्देश्य।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 25 Sep 2025 08:49:39 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 25 Sep 2025 09:30:41 AM (IST)
    मध्य प्रदेश में सिंगल विंडो से मिलेगी सीएनजी स्टेशन संचालित करने और पाइपलाइन बिछाने की अनुमति
    पाइप लाइन के जरिए घरों में पहुंचाई जाएगी गैस। प्रतीकात्मक तस्वीर

    HighLights

    1. पाइप लाइन बिछाकर उपभोक्ताओं को पीएनजी कनेक्शन दिए जाएंगे।
    2. इसके साथ ही वाहनों के लिए भी सीएनजी स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
    3. अनुमति प्राप्त करने के लिए अधिकतम अवधि 77 दिवस निर्धारित की गई है।

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। सिटी गैस ड्रिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के विकास के लिए सीएनजी स्टेशन संचालित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र और पाइपलाइन बिछाने की अनुमति सिंगल विंडो से मिलेगी। इसके लिए सिंगल विंडो पोर्टल बनाया गया है। जिला स्तर पर विभिन्न प्रकार की अनुमतियां देने के लिए कलेक्टर को अधिकृत किया गया है। पोर्टल और मुख्यमंत्री अन्न सेवा जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज सागर जिले के जैसीनगर में करेंगे।

    खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि प्रदेश में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति-2025 लागू की गई है। जिलों में पाइप लाइन बिछाकर उपभोक्ताओं को पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) कनेक्शन दिए जाएंगे। साथ ही वाहनों के लिए सीएनजी स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इससे घर-घर स्वच्छ और सस्ता ईधन उपलब्ध होगा। आवेदक संस्था द्वारा सिंगल विंडो पोर्टल पर जिला कलेक्टर को आवेदन कर, निर्धारित समय-सीमा में एनओसी/अनुमति प्राप्त की जा सकेगी।

    एनओसी अधिकतम समय-सीमा 60 दिन एवं अनुमति प्राप्त करने के लिए अधिकतम अवधि 77 दिवस निर्धारित की गई है। इसके साथ ही सार्वजनिक उचित मूल्य दुकानों से वितरित होने वाले राशन की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा। उपभोक्ताओं में आपका राशन-आपका अधिकार संबंधी जागरूकता के लिए शिविर आयोजित किए जाएंगे।

