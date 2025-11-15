मेरी खबरें
    By Anand dubey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sat, 15 Nov 2025 07:39:28 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 15 Nov 2025 07:48:10 AM (IST)
    MP Ka Mausam: मध्य प्रदेश में आज से ठंड से कुछ राहत के आसार, कुछ शहरों में बनी रहेगी शीतलहर
    मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में शीतलहर की वजह से तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। आज से इसमें कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। - फाइल फोटो

    HighLights

    1. आज से मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड से कुछ राहत मिलने लगेगी।
    2. दो दिन बाद हवाओं का रुख पूर्वी होने की संभावना है।
    3. इसके चलते रात के तापमान में बढ़ोतरी होने लगेगी।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। वर्तमान में कोई प्रभावी मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं है। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर पर बना पश्चिमी विक्षोभ भी आगे बढ़ गया है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक, हवा के रुख में कुछ बदलाव होने से शनिवार से ठंड से मामूली राहत मिलना शुरू हो सकती है। हालांकि कुछ शहरों में शीतलहर का प्रभाव अभी बना रह सकता है।

    तीन दिन बाद रात के तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। उधर, शुक्रवार को भोपाल, राजगढ़, शाजापुर, रीवा, शहडोल, जबलपुर, नौगांव एवं शिवपुरी में शीतलहर का और इंदौर में तीव्र शीतलहर का प्रभाव रहा। रात का सबसे कम आठ डिग्री सेल्सियस तापमान शिवपुरी में रिकॉर्ड किया गया। दिन का सबसे अधिक 30.8 तापमान नर्मदापुरम में दर्ज किया गया।


    तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो सकती है

    मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ मौसम विज्ञानी एचएस पांडे के मुताबिक, अभी तीन दिन तक मौसम का मिजाज इसी तरह बना रह सकता है। उसके बाद रात के तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला ने बताया कि मौसम पूरी तरह शुष्क बना हुआ है।

    हालांकि राजस्थान पर एक प्रति चक्रवात बना हुआ है। इस वजह से हवाओं का रुख उत्तरी होने के साथ ही बीच-बीच में पूर्वी भी होने लगा है। इसके चलते शनिवार से कड़ाके की ठंड से कुछ राहत मिलने लगेगी। दो दिन बाद हवाओं का रुख पूर्वी होने की भी संभावना है। इसके चलते रात के तापमान में बढ़ोतरी होने लगेगी।

