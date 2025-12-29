GMC भोपाल में बनेगा प्रदेश का सबसे बड़ा ड्रग स्टोर, 316 करोड़ की लागत से तैयार होगा हाईटेक दवा भंडार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी के गांधी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) में प्रदेश का सबसे बड़ा और आधुनिक ड्रग स्टोर तैयार किया जाएगा। प्रधानमंत्री जन विकास योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 316 करोड़ रुपये की राशि से इस दवा भंडार का निर्माण होगा। इस स्टोर को पुराने भवन की जगह अंडरग्राउंड (भूमिगत) तैयार किया जाएगा, जिससे परिसर में जगह का बेहतर उपयोग हो सके।

आधे हिस्से में पार्किंग, आधे में दवाएं पहले इस खाली स्थान पर केवल अंडरग्राउंड पार्किंग की योजना थी, लेकिन मरीजों की संख्या में 10 गुना वृद्धि को देखते हुए अब यहां बड़े ड्रग स्टोर की जरूरत महसूस की गई है। नई योजना के अनुसार, अंडरग्राउंड सिस्टम के आधे हिस्से में वाहनों की पार्किंग होगी और शेष आधे हिस्से में अत्याधुनिक ड्रग स्टोर बनाया जाएगा। यहां बड़े वाहनों की आवाजाही के लिए भी विशेष व्यवस्था की जा रही है।