    MP में जीएमसी में 16 और जबलपुर मेडिकल कॉलेज में सात सीटें खालीं, श्योपुर और सिंगरौली में 85-85 नई सीटें जोड़ी

    MP Medical Collage: मध्य प्रदेश में नीट-यूजी 2025 की दूसरी काउंसलिंग के लिए सीटें उपलब्ध हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 436 एमबीबीएस और निजी कॉलेजों में 915 एमबीबीएस सीटें खाली हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर के कॉलेजों में सीटें उपलब्ध हैं। श्योपुर और सिंगरौली में 85-85 नई सीटें जोड़ी गई हैं। अभ्यर्थी अपनी रैंक और पसंद के अनुसार कॉलेज चुन सकेंगे।

    By mukesh vishwakarma
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Wed, 17 Sep 2025 10:44:18 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 17 Sep 2025 10:50:20 AM (IST)
    मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए होगी दूसरी कॉउंसलिंग।

    1. मप्र नीट-यूजी 2025 : सरकारी और निजी कालेजों में खाली सीटों की सूची जारी
    2. मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर में एमबीबीएस सीटें उपलब्ध हैं।
    3. दूसरे राउंड में आवंटन इन्हीं रिक्त सीटों के आधार पर किया जाएगा।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने नीट-यूजी 2025 की दूसरी काउंसलिंग के लिए रिक्त सीटों का ब्यौरा जारी किया है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कुल 436 एमबीबीएस सीटें और 19 बीडीएस सीटें खाली हैं। वहीं निजी मेडिकल कॉलेजों में 915 एमबीबीएस सीटें तथा निजी डेंटल कॉलेजों में 716 बीडीएस सीटें उपलब्ध हैं।

    सूची के मुताबिक, भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में 16 सीटें, ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज में 20 सीटें, इंदौर के महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में 55 सीटें और जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में सात सीटें खाली हैं।

    सीहोर के कॉलेज में भी 150 सीटें

    वहीं श्योपुर और सिंगरौली मेडिकल कॉलेज में 85-85 नई सीटें जोड़ी गई हैं। इसी प्रकार निजी मेडिकल कॉलेजों में भोपाल के एलएन मेडिकल में 50, चिरायु में 41, आरकेडीएफ में 51, इंदौर के इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में सबसे ज्यादा 250 सीटें और सीहोर के मानसरोवर मेडिकल कॉलेज में 150 सीटें उपलब्ध हैं।

    डेंटल कॉलेजों में इंदौर के इंडेक्स में 64 सीटें, भोपाल के पीपुल्स में 65 सीटें और ऋषिराज डेंटल में 83 सीटें रिक्त हैं। काउंसलिंग समिति के अनुसार, दूसरे राउंड में आवंटन इन्हीं रिक्त सीटों के आधार पर किया जाएगा। अभ्यर्थी अपनी पसंद और रैंक के अनुसार कॉलेज का चयन कर सकेंगे।

