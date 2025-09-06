MP NEET UG Counselling 2025: नीट यूजी का दूसरा राउंड 10 सितंबर से होगा स्टार्ट, पढ़ें पूरा प्रोसेस

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्यप्रदेश मेडिकल शिक्षा आयुक्त कार्यालय, भोपाल ने एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों के लिए नीट-यूजी काउंसलिंग 2025 के दूसरे दौर की समय-सारणी जारी कर दी है। 10 सितंबर को खाली सीटों की सूची प्रकाशित की जाएगी। उसी दिन यानी 10 सितंबर को संशोधित मेरिट लिस्ट और पात्र उम्मीदवारों की सूची भी जारी होगी। इसके बाद 11 सितंबर से 14 सितंबर तक उम्मीदवार अपनी नई पसंद भर सकेंगे और चॉइस लॉक कर पाएंगे। यह प्रक्रिया सभी उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य है, चाहे वे पहले राउंड में दाखिला ले चुके हों और अपग्रेडेशन चाहते हों।

अलॉटमेंट रिजल्ट 16 सितंबर को दूसरे राउंड का अलॉटमेंट रिजल्ट 16 सितंबर को घोषित किया जाएगा। इसके बाद 17 सितंबर से 24 सितंबर तक चयनित उम्मीदवारों को अपने अलॉटेड मेडिकल या डेंटल कॉलेज में दस्तावेज सत्यापन और प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी। दूसरे राउंड में दाखिला लेने वाले और पहले राउंड से अपग्रेडेशन चुनने वाले उम्मीदवार 17 सितंबर से 27 सितंबर तक एमओपी-अप राउंड के लिए अपनी सहमति दर्ज कर सकते हैं। इसी अवधि में आनलाइन माध्यम से कालेज स्तर पर एडमिशन रद्द कराने या इस्तीफा देने की सुविधा भी उपलब्ध होगी।