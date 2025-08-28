MP News: मुख्य सचिव बने रहेंगे अनुराग जैन, केंद्र सरकार ने एक साल के लिए दी सेवावृद्धि

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। वह 31 अगस्त को सेवानिवृत्त होने वाले थे, सेवानिवृत्ति से चार दिन पहले गुरुवार को केंद्रीय कार्मिक प्रशिक्षण मंत्रालय ने अनुराग जैन के कार्यकाल एक साल की वृद्धि के आदेश जारी कर दिए हैं।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी एक्स पर पोस्ट करके जैन को मिली एक वर्ष की सेवावृद्धि पर बधाई दी और उनके कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया है। सीएम ने लिखा कि उनके दीर्घ प्रशासनिक अनुभव नवाचार और सतत प्रयासों से प्रदेश की विकास यात्रा निरंतर नए प्रतिमान स्थापित करेगी।

1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अनुराग जैन ने तीन अक्टूबर 2024 को मंत्रालय में राज्य सरकार के 35वें मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। जैन की मध्य प्रदेश वापसी से ही स्पष्ट हो गया था कि उनकी सेवाएं सेवानिवृत्ति तक ही सीमित नहीं होगी। जैन केंद्र सरकार की पसंद माने जाते हैं। यही वजह रही कि कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही अनुराग जैन के एक्सटेंशन की स्थिति स्पष्ट हो गई थी। जैन के 11 माह कार्यकाल में मंत्रालय और उच्च स्तर पर सरकार ने भ्रष्टाचार में नियंत्रण पाया। वर्ष 2013 से ई-ऑफिस को लेकर की जा रही कल्पना अनुराग जैन के आने के बाद ही पूरी हुई। जैन का कार्यकाल बढ़ने के संकेत उनके बंगले की मरम्मत के साथ ही मिल गए थे, क्योंकि जिस तरह से उनके सरकारी आवास में काम चल रहा है उससे संभावना प्रबल थी कि उन्हें एक मौका और मिलेगा। निवेश बढ़ाने में तेजी लाने से लेकर पदोन्नति के नए नियम बनाने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है।