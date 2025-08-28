MP News: मुख्य सचिव बने रहेंगे अनुराग जैन, केंद्र सरकार ने एक साल के लिए दी सेवावृद्धि
मुख्य सचिव अनुराग जैन का जन्म 11 अगस्त 1965 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। भारतीय प्रशासनिक सेवा में आने के बाद जैन की पहली नियुक्ति जून 1990 में सागर में सहायक कलेक्टर के पद पर हुई। बहुमुखी प्रतिभा के धनी जैन की शैक्षणिक योग्यता बीटेक इंजीनियरिंग और एमए लोक प्रशासन (अमेरिका) है।
मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन।
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। वह 31 अगस्त को सेवानिवृत्त होने वाले थे, सेवानिवृत्ति से चार दिन पहले गुरुवार को केंद्रीय कार्मिक प्रशिक्षण मंत्रालय ने अनुराग जैन के कार्यकाल एक साल की वृद्धि के आदेश जारी कर दिए हैं।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी एक्स पर पोस्ट करके जैन को मिली एक वर्ष की सेवावृद्धि पर बधाई दी और उनके कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया है। सीएम ने लिखा कि उनके दीर्घ प्रशासनिक अनुभव नवाचार और सतत प्रयासों से प्रदेश की विकास यात्रा निरंतर नए प्रतिमान स्थापित करेगी।
1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अनुराग जैन ने तीन अक्टूबर 2024 को मंत्रालय में राज्य सरकार के 35वें मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था।
जैन की मध्य प्रदेश वापसी से ही स्पष्ट हो गया था कि उनकी सेवाएं सेवानिवृत्ति तक ही सीमित नहीं होगी। जैन केंद्र सरकार की पसंद माने जाते हैं। यही वजह रही कि कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही अनुराग जैन के एक्सटेंशन की स्थिति स्पष्ट हो गई थी।
जैन के 11 माह कार्यकाल में मंत्रालय और उच्च स्तर पर सरकार ने भ्रष्टाचार में नियंत्रण पाया। वर्ष 2013 से ई-ऑफिस को लेकर की जा रही कल्पना अनुराग जैन के आने के बाद ही पूरी हुई।
जैन का कार्यकाल बढ़ने के संकेत उनके बंगले की मरम्मत के साथ ही मिल गए थे, क्योंकि जिस तरह से उनके सरकारी आवास में काम चल रहा है उससे संभावना प्रबल थी कि उन्हें एक मौका और मिलेगा। निवेश बढ़ाने में तेजी लाने से लेकर पदोन्नति के नए नियम बनाने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है।
ग्वालियर में जन्मे जैन ने अमेरिका से किया लोक प्रशासन में एमए
बहुमुखी प्रतिभा के धनी जैन की शैक्षणिक योग्यता बीटेक इंजीनियरिंग और एमए लोक प्रशासन (अमेरिका) है। मुख्य सचिव जैन मंडला, मंदसौर, भोपाल जिलों में कलेक्टर के पद पर कार्यरत रहे।
बहुमुखी प्रतिभा के धनी जैन की शैक्षणिक योग्यता बीटेक इंजीनियरिंग और एमए लोक प्रशासन (अमेरिका) है। मुख्य सचिव जैन मंडला, मंदसौर, भोपाल जिलों में कलेक्टर के पद पर कार्यरत रहे।
जैन, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दो बार सचिव रहे। वहीं प्रमुख सचिव एवं अपर मुख्य सचिव के रूप में विभिन्न विभागों के दायित्वों का निर्वहन किया। वे भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पर भी प्रमुख पदों पर रहे।
प्रतिनियुक्ति कई महत्वपूर्ण पदों रहे हैं जैन
- 21 अप्रैल 2023 से 30 सितंबर 2024 तक सचिव केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय
- 23 सितंबर 2021 से 20 अप्रैल 2023 तक सचिव कामर्स एंड इंडस्ट्री
- 12 मई 20220 से 22 सितंबर 2021 तक सचिव केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय
- 5 जनवरी 2015 से 28 जून 2018 तक संयुक्त सचिव प्रधानमंत्री कार्यालय
- 29 जून 2011 से 31 दिसंबर 2014 तक संयुक्त सचिव केंद्रीय वित्त मंत्रालय
इकबाल सिंह बैंस और वीरा राणा का भी बढ़ाया जा चुका है कार्यकाल
अनुराग जैन से पहले मुख्य सचिव रही वीरा राणा का भी छह माह का कार्यकाल बढ़ाया गया था। आचार संहिता के चलते दिसंबर 2023 में चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव बनाए जाने की सहमति दी थी। वह 30 सितंबर 2024 को सेवानिवृत्त हुई थी। इसी तरह इकबाल सिंह बैंस का छह-छह माह का दो बार कार्यकाल बढ़ाया गया। बैंस 2022 में सेवानिवृत्त होने बाद नवंबर 2023 तक सेवा में रहे थे। इसके अलावा मुख्य सचिव रहे आर परशुराम का भी छह माह का कार्यकाल बढ़ाया गया था।