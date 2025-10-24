MP News: दीपावली के बाद तक बिकती रही कार्बाइड गन, पर नहीं जागा प्रशासन

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी में जिस कार्बाइड पाइप गन की वजह से लोगों की आंखे जख्मी हुई हैं। उस पर रोक लगाने के लिए गृह विभाग दीपावली से चार दिन पहले ही जिला कलेक्टर और एसपी को निर्देश दे चुका था। इसके बाद भी जिम्मेदारों ने गृह विभाग के इस निर्देश को अनदेखा कर दिया और नतीजतन दीपावली से पहले और बाद तक बाजार में कार्बाइड पाइप गन धड़ल्ले से बिकती रही।

इसके कारण भोपाल में 200 लोगों की आंखें खराब हो गईं और अब जब चारों तरफ हंगामा मचा हुआ है तो जिम्मेदार प्रशासन ने अपने बचाव में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर खानापूर्ति कर दी है। बता दें कि नवदुनिया ने दीपावली से ठीक चार दिन पहले 17 अक्टूबर को 'शहर में कार्बाइड पाइप-गन का कारोबार, दीवाली से पहले खतरे की घंटी' शीर्षक से प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी।

जानकारी के अनुसार, दीपावली से ठीक पहले कुछ लोग संगठित गिरोह के रूप में राजधानी के चौक-चौराहों, सार्वजनिक स्थानों पर सड़क किनारे कार्बाइड पाइप गन और कार्बाइड खुलेआम बेच रहे थे। वह बकायदा इसे चलाकर भी दिखा रहे थे और इसका एक ही दाम था 150 रुपये, जब यह जानकारी नवदुनिया को लगी तो जमीनी हकीकत पता करते हुए प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी। इस खबर पर मध्यप्रदेश सरकार के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने संज्ञान लेते हुए एसीएस (अतिरिक्त मुख्य सचिव) गृह विभाग शिवशेखर शुक्ला को निर्देशित किया था। जिस पर एसीएस ने सभी कलेक्टर, एसपी को निर्देश दिए थे कि सख्त कार्रवाई करते हुए रोक लगाई जाए।