    MP News: मुख्यमंत्री ने संबल के 7227 श्रमिक हितग्राहियों के बैंक खातों में सिंगल क्लिक से ट्रांसफर किये 160 करोड़ रुपये

    By Navodit SaktawatEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Tue, 16 Dec 2025 08:01:12 PM (IST)Updated Date: Tue, 16 Dec 2025 08:24:24 PM (IST)
    MP News: मुख्यमंत्री ने संबल के 7227 श्रमिक हितग्राहियों के बैंक खातों में सिंगल क्लिक से ट्रांसफर किये 160 करोड़ रुपये
    सीएम मोहन यादव ने किया सिंगल क्लिक से अमाउंट ट्रांसफर।

    1. श्रमिक मप्र को गढ़ने वाले सच्चे सेवक
    2. इनकी मेहनत ही विकास की है बुनियाद
    3. जनता के सुख-दुख में सरकार साथ है

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को मंत्रालय में मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल 2.0) योजना के तहत प्रदेश के 55 जिलों के 7227 संबल हितग्राहियों के बैंक खाते में सिंगल क्लिक से 160 करोड़ रुपये की अनुग्रह सहायता राशि अंतरित की। इस योजना के प्रारंभ वर्ष 2018 से लेकर अब तक 7.76 लाख प्रकरणों में 7383 करोड़ रुपये की सहायता राशि जरूरतमंद हितग्राहियों को दी जा चुकी है।

    इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि संबल योजना सिर्फ़ आर्थिक सहायता का जरिया ही नहीं, यह सरकार और श्रमिकों के बीच आपसी भरोसे का रिश्ता भी है। राज्य सरकार हर उस जरूरतमंद तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है, जो इसके वास्तविक हकदार हैं। हमारी सरकार गरीब, लाचार, श्रमिक, निराश्रित और जरूरतमंद नागरिकों को स्नेह, अपनत्व, स्वावलंबन और आर्थिक सहायता का संबल देती रहेगी।


    प्रदेश की जनता के सुख-दुख में सरकार हमेशा साथ खड़ी है। प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल कार्यक्रम में अमरकंटक से वर्चुअल शामिल होकर कहा कि राज्य सरकार ने पूर्व की सरकार का बैकलाग भी खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब श्रम विभाग इस स्थिति में आ चुका है कि किसी भी संबल प्रकरण में हम मात्र 60 दिन के अंदर हितग्राही को भुगतान कर सकते हैं। यही हमारी दो साल की बड़ी उपलब्धि है।

    मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल 2.0) योजना से भुगतान पाने वाले हितग्राही संचालित योजनाएं-- सहायता राशि प्रति प्रकरण-- हितग्राहियों की संख्या अनुग्रह सहायता (सामान्य मृत्यु पर)-- 2 लाख -- 6390 अनुग्रह सहायता (दुर्घटना मृत्यु पर)-- 4 लाख -- 790 अनुग्रह सहायता (आंशिक स्थायी अपंगता)-- 1 लाख-- 34 अनुग्रह सहायता (स्थायी अपंगता होने पर)-- 2 लाख -- 13 कुल --7,227

