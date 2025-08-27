MP News: स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं को सुबह नौ से पांच बजे बिजली जलाने पर मिलेगी 20 प्रतिशत छूट

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। एक ओर जहां राज्य सरकार मध्य प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने पर जोर दे रही है तो वहीं उपभोक्ता इसका विरोध कर रहे हैं। उपभोक्ताओं का तर्क है कि स्मार्ट मीटर लगने से अधिक बिजली बिल आएगा। ऐसे में विद्युत विभाग ने इससे निपटने का रास्ता निकाला है। उन्होंने इस बात का प्रचार शुरू किया है कि सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक बिजली का उपयोग करने पर 20 प्रतिशत छूट मिलेगी।

हालांकि यह छूट पहले से ही मिल रही है, लेकिन केवल स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ता ही इसका लाभ ले पाएंगे इसकी आमजन को कम ही जानकारी है। स्मार्ट मीटर लगाने के लिए उपभोक्ताओं को प्रेरित करने के लिए विद्युत विभाग के अधिकारी-कर्मचारी भी अपने-अपने घरों में स्मार्ट मीटर ही लगवा रहे हैं।

बता दें कि यह स्मार्ट मीटर पहले केवल बड़ी औद्योगिक कंपनियों में ही लगाए जाते रहे हैं, लेकिन अब घरेलू उपभोक्ताओं के घरों में भी यह मीटर लगाए जा रहे हैं। स्मार्ट मीटर लगाने का काम देश भर में किया जा रहा है। इस कार्य में बिहार नंबर वन है, इसके मुकाबले मप्र काफी पीछे है। प्रदेश में 1.30 करोड़ घरेलू विद्युत उपभोक्ता है, अब तक 24 लाख स्मार्ट मीटर ही लगाए गए हैं। 1.40 रुपये प्रति यूनिट होगी बचत प्रदेश में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं से प्रति यूनिट छह रुपये बिल लिया जाता है। उपभोक्ता अगर सुबह नौ से शाम पांच बजे तक बिजली जलाता है तो 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी, यानी प्रति यूनिट एक रुपये 40 पैसे की बचत होगी। प्रदेश में पहले चरण में 55 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा है। निजी कंपनी ही मीटर लगाने के साथ रखरखाव करेगी। इसके एवज में कंपनी को विद्युत विभाग प्रति मीटर 1700 रुपये देता है और प्रतिमाह मीटर 90 रुपये किराया भुगतान किया जाता है।