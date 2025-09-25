MP News: सोयाबीन के एमएसपी अंतर का भुगतान करेगी सरकार, मुख्यमंत्री ने की घोषणा

नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोयाबीन बिक्री में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम दर मिलने पर अंतर राशि के भुगतान की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सोयाबीन की फसल का एमएसपी रेट 5300 रुपया प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। किसी भी किसान को घाटा नहीं सहने दिया जाएगा। अगर एमएसपी से कम दर पर फसल बिक रही है तो फसल का घाटा सरकार द्वारा दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने यह घोषणा जैसीनगर में पं. दीन दयाल उपाध्याय के जन्मदिवस पर आयोजित मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा संकल्प जागरूकता अभियान समारोह को संबोधित करते हुए की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जहां भी सोयाबीन की फसल अतिवृष्टि एवं बीमारी के कारण खराब हुई है, ऐसे सभी क्षेत्रों में सर्वे कराया जा रहा है।