    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 25 Sep 2025 09:28:43 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 25 Sep 2025 09:35:04 PM (IST)
    MP News: सोयाबीन के एमएसपी अंतर का भुगतान करेगी सरकार, मुख्यमंत्री ने की घोषणा
    मध्‍य प्रदेश में सोयाबीन के अंतर का मिलेगा पैसा।

    1. सरकारी खरीदी नहीं, अब मंडियों में कम दाम पर बिक रहा सोयाबीन।
    2. अतिवृष्टि और बीमारी की वजह से खराब फसल का मुआवजा भी देंगे।
    3. एमएसपी से कम दर पर फसल बिक रही है तो इसका घाटा सरकार देगी।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोयाबीन बिक्री में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम दर मिलने पर अंतर राशि के भुगतान की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सोयाबीन की फसल का एमएसपी रेट 5300 रुपया प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। किसी भी किसान को घाटा नहीं सहने दिया जाएगा। अगर एमएसपी से कम दर पर फसल बिक रही है तो फसल का घाटा सरकार द्वारा दिया जाएगा।

    मुख्यमंत्री ने यह घोषणा जैसीनगर में पं. दीन दयाल उपाध्याय के जन्मदिवस पर आयोजित मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा संकल्प जागरूकता अभियान समारोह को संबोधित करते हुए की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जहां भी सोयाबीन की फसल अतिवृष्टि एवं बीमारी के कारण खराब हुई है, ऐसे सभी क्षेत्रों में सर्वे कराया जा रहा है।

    सर्वे के बाद किसानों को क्षतिग्रस्त सोयाबीन की फसल का समुचित मुआवजा भी दिया जा रहा है। समारोह में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि प्रदेश में आज से मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा संकल्प जागरूकता कार्यक्रम शुरू हुआ है। इससे राशन लेने वालों की कतार खत्म हो जाएगी।

    उपभोक्ताओं को एसएमएस के जरिए राशन की मात्रा और दुकान में खाद्यान्न पहुंचने की जानकारी भेजी जाएगी। वर्ष में दो बार ग्राम सभाओं में राशन लेने वाले हितग्राहियों के नामों का वाचन किया जाएगा। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पोर्टल का लोकार्पण किया।

