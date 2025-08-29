MP News: जीआरपी ने महिला चोर को किया गिरफ्तार, CCTV ने पकड़ी चोरी, डेढ़ लाख का माल बरामद

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। सफर के दौरान महिलाओं का सामान चोरी करने वाली एक शातिर महिला चोर को जीआरपी विदिशा ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पूछताछ के बाद आरोपित महिला से चोरी की तीन घटनाओं का राजफाश हुआ। यह तीनों की वारदातें भोपाल से बीना के बीच चलने वाली मेमो एक्सप्रेस में हुई थी, जिनकी रिपोर्ट जीआरपी में कराई गई थी।

महिला से डेढ़ लाख रुपये का सामान बरामद पकड़ी गई महिला से अभी तक डेढ़ लाख रुपये का सामान बरामद किया गया है। जानकारी के अनुसार पुलिस अक्षीक्षक रेल राहुल कुमार लोढ़ा ने ट्रेनों में होने वाली चोरी और लूट की घटनाओं को रोकने तथा आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए निर्देश दिए थे। उसके बाद जीआरपी द्वारा अलग-अलग टीमें बनाकर आरोपितों की तलाश की जा रही थी।