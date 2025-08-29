MP News: जीआरपी ने महिला चोर को किया गिरफ्तार, CCTV ने पकड़ी चोरी, डेढ़ लाख का माल बरामद

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। सफर के दौरान महिलाओं का सामान चोरी करने वाली एक शातिर महिला चोर को जीआरपी विदिशा ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पूछताछ के बाद आरोपित महिला से चोरी की तीन घटनाओं का राजफाश हुआ। यह तीनों की वारदातें भोपाल से बीना के बीच चलने वाली मेमो एक्सप्रेस में हुई थी, जिनकी रिपोर्ट जीआरपी में कराई गई थी।
पकड़ी गई महिला से अभी तक डेढ़ लाख रुपये का सामान बरामद किया गया है। जानकारी के अनुसार पुलिस अक्षीक्षक रेल राहुल कुमार लोढ़ा ने ट्रेनों में होने वाली चोरी और लूट की घटनाओं को रोकने तथा आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए निर्देश दिए थे। उसके बाद जीआरपी द्वारा अलग-अलग टीमें बनाकर आरोपितों की तलाश की जा रही थी।
लगातार होने वाली ट्रेनों की चेकिंग और पूर्व में हुई वारदातों के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज मिलने के बाद जीआरपी विदिशा ने रेलवे स्टेशन पर एक संदिग्ध महिला को हिरासत लेकर पूछताछ की। महिला ने अपना नाम हिना उर्फ अर्चना नाडे पत्नी अर्जुन नाडे (37) निवासी थाना अजनी, जिला नागपुर महाराष्ट्र बताया। थाने लाकर पूछताछ करने पर उसने मेमो ट्रेन में कई महिला यात्रियों का सामान चोरी करना कबूल किया।
आरोपित महिला की निशानदेही पर जीआरपी ने सोने का मंगलसूत्र, सोने के कान के बाले, चांदी की चैन, पायल, बिछुड़ी समेत करीब डेढ़ लाख रुपये का माल बरामद किया है। आरोपी महिला ने तीनों वारदातें मेमो एक्सप्रेस में की थी।