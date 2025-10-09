MP News: पीडब्ल्यूडी के पूर्व चीफ इंजीनियर के ठिकानों पर लोकायुक्त का छापा, तीन करोड़ का सोना, 36 लाख नकद व 17 टन शहद बरामद

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। लोक निर्माण विभाग(पीडब्ल्यूडी) के पूर्व चीफ इंजीनियर जीपी मेहरा के भोपाल के हबीबगंज स्थित मन्नीपुरम आवास समेत चार ठिकानों पर गुरुवार सुबह लोकायुक्त पुलिस के चार डीएसपी के नेतृत्व में 30 लोगों की टीम ने छापा मारा। मेहरा पर कार्यकाल के दौरान विभागीय ठेके और निर्माण कार्यों में गड़बड़ी के आरोप हैं। इन शिकायतों के चलते ही मेहरा के रोहित नगर, गोविंदपुरा फैक्ट्री और सोहागपुर फार्म हाउस के मकानों पर भी तलाशी ली गई है।

लोकायुक्त पुलिस के अधिकारियों कहना है कि आय से अधिक संपत्ति की शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई है। अभी कार्रवाई जारी है। कुल संपत्ति का मूल्यांकन किया जा रहा है।

शुरुआती जांच में 36 लाख रुपये नकद, तीन करोड़ का सोना और 17 टन शहद के साथ चार लक्जरी कारें, रिसार्ट के निर्माणाधीन काटेज, 56 लाख फिक्स डिपाजिट के दस्तावेज मिले हैं।

इस दौरान लोकायुक्त को नोट गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ी। लोकायुक्त पुलिस के मुताबिक कार्रवाई में लोकायुक्त ने डीएसपी वीरेन्द्र सिंह, डीएसपी आशीष भट्टाचार्य, डीएसपी मंजू सिंह और डीएसपी बीएम द्विवेदी के नेतृत्व में 30 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगाए गए हैं।