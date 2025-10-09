MP News: पीडब्ल्यूडी के पूर्व चीफ इंजीनियर के ठिकानों पर लोकायुक्त का छापा, तीन करोड़ का सोना, 36 लाख नकद व 17 टन शहद बरामद
MP News: लोकायुक्त पुलिस के अधिकारियों कहना है कि आय से अधिक संपत्ति की शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई है। अभी कार्रवाई जारी है। कुल संपत्ति का मूल्यांकन किया जा रहा है। शुरुआती जांच में 36 लाख रुपये नकद, तीन करोड़ का सोना और 17 टन शहद के साथ चार लक्जरी कारें, रिसार्ट के निर्माणाधीन काटेज, 56 लाख फिक्स डिपाजिट के दस्तावेज मिले हैं।
नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। लोक निर्माण विभाग(पीडब्ल्यूडी) के पूर्व चीफ इंजीनियर जीपी मेहरा के भोपाल के हबीबगंज स्थित मन्नीपुरम आवास समेत चार ठिकानों पर गुरुवार सुबह लोकायुक्त पुलिस के चार डीएसपी के नेतृत्व में 30 लोगों की टीम ने छापा मारा। मेहरा पर कार्यकाल के दौरान विभागीय ठेके और निर्माण कार्यों में गड़बड़ी के आरोप हैं। इन शिकायतों के चलते ही मेहरा के रोहित नगर, गोविंदपुरा फैक्ट्री और सोहागपुर फार्म हाउस के मकानों पर भी तलाशी ली गई है।
लोकायुक्त पुलिस के अधिकारियों कहना है कि आय से अधिक संपत्ति की शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई है। अभी कार्रवाई जारी है। कुल संपत्ति का मूल्यांकन किया जा रहा है।
शुरुआती जांच में 36 लाख रुपये नकद, तीन करोड़ का सोना और 17 टन शहद के साथ चार लक्जरी कारें, रिसार्ट के निर्माणाधीन काटेज, 56 लाख फिक्स डिपाजिट के दस्तावेज मिले हैं।
इस दौरान लोकायुक्त को नोट गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ी। लोकायुक्त पुलिस के मुताबिक कार्रवाई में लोकायुक्त ने डीएसपी वीरेन्द्र सिंह, डीएसपी आशीष भट्टाचार्य, डीएसपी मंजू सिंह और डीएसपी बीएम द्विवेदी के नेतृत्व में 30 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगाए गए हैं।
चार ठिकानों पर कहां से क्या मिला
- मन्नीपुरम कालोनी मन्नीपुरम कॉलोनी में स्थित जीपी मेहरा के निवास ए-6 से नकद आठ लाख 79 हजार रुपये, सोना-चांदी के जेवर कीमत लगभग 50 लाख, फिक्स डिपाजिट 56 लाख की जानकारी और घर से अन्य सामान कीमत लगभग 60 लाख की जानकारी एवं प्रापर्टी से संबंधित दस्तावेज बरामद हुए।
- रोहित नगर ओपल रेजेंसी, दानापानी, ए ब्लाक, फ्लैट नंबर 508 में छापा कार्रवाई के दौरान करीब 26 लाख नकद, दो किलो 649 ग्राम सोना अनुमानित कीमत लगभग तीन करोड़ पांच लाख और पांच किलो 523 ग्राम चांदी अनुमानित कीमत लगभग पांच लाख 93 हजार रुपये बरामद हुए। इसके अलावा प्रापर्टी से संबंधित दस्तावेज मिले हैं।
गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया केटी इंडस्ट्रीज में पीवीसी पाइप आदि बनते हैं। कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री से संबंधित उपकरण, कच्चा माल एवं तैयार माल मिला है। यहां प्रापर्टी से संबंधित दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। केटी इंडस्ट्रीज में रोहित मेहरा के साथ कैलाश नायक की साझेदारी की जानकारी लगी है। फैक्ट्री में लगभग सवा लाख रुपये नकद मिले।
सोहागपुर जिला नर्मदापुरम नर्मदापुरम के तहसील सोहागपुर के ग्राम सैनी में छापा के दौरान 17 टन शहद, कृषि भूमि, काफी महंगे कृषि उपकरण, छह ट्रैक्टर, 32 निर्माणाधीन काटेज, सात निर्मित काटेज, एक भवन, दो मछली पालन केंद्र, दो गोशाला, दो बड़े तालाब, मंदिर और प्रापर्टी से जुड़े दस्तावेजों की जानकारी मिली है।
जीपी मेहरा के स्वजन के नाम पर भोपाल, नर्मदापुरम और सोहागपुर में कई करोड़ रुपये की नामी व बेनामी संपत्तियां होने की जानकारी मिल रही है। इनका सत्यापन कराया जा रहा है।
- दुर्गेश सिंह राठौर, पुलिस अधीक्षक, लोकायुक्त भोपाल