    MP News: राज्‍य पुलिस सेवा के सात अधिकारी IPS संवर्ग में होंगे पदोन्नत, इस साल पांच को मिलेगा मौका

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 17 Sep 2025 04:51:36 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 17 Sep 2025 04:55:55 PM (IST)
    MP News: राज्‍य पुलिस सेवा के सात अधिकारी IPS संवर्ग में होंगे पदोन्नत, इस साल पांच को मिलेगा मौका
    आईपीएस अधिकारी।

    HighLights

    1. दूसरे राज्यों की तुलना में मप्र के अधिकारी चल रहे पीछे।
    2. राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी शासन से मांग कर रहे हैं।
    3. छोटे जिलों में पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी उन्हें दी जाए।

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया. भोपाल। राज्य पुलिस सेवा के पांच अधिकारी इस वर्ष आईपीएस संवर्ग में पदोन्नत हो जाएंगे। अगले वर्ष एक जनवरी 2025 की स्थिति में सात को पदोन्नति मिलनी है। यह सभी 1998 बैच के होंगे। यानी, अभी 27 वर्ष की सेवा के बाद भी वह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) ही हैं।

    बड़े-बड़े बैच, हर पांच वर्ष में काडर रिव्यू नहीं होने सहित कई कारणों से मप्र के राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी आईपीएस संवर्ग में पदोन्नति में अन्य राज्यों से काफी पीछे हैं। वर्ष 2025 में सात पदों के लिए डीपीसी की तैयारी शासन अक्टूबर-नवंबर से प्रारंभ कर सकता है। इनकी डीपीसी लगभग एक वर्ष पीछे चल रही है।

    बता दें कि कर्नाटक में 2012, तेलंगाना, गुजरात और आंध्र प्रदेश में 2010 बैच के राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी पदोन्नत होकर आइपीएस बन चुके हैं, पर प्रदेश में अभी वर्ष 1998 का ही पूरा बैच पदोन्नत नहीं हो पाया है। उधर, प्रदेश में राज्य प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2006 के अधिकारी आईएएस में पदोन्नत हो चुके हैं।

    राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी लंबे समय से शासन से मांग कर रहे हैं कि छोटे जिलों में पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी उन्हें दी जाए, पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, जबकि यह व्यवस्था मध्य प्रदेश में पहले लागू रही है। शशिकांत शुक्ला, रमन सिंह सहित कई अधिकारी दो जिलों में एसपी रहने के बाद आइपीएस बने। अब कई वर्षों से इसे बंद कर दिया गया है।

