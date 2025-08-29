मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP News: मध्‍य प्रदेश के हर जिले में खुलेंगे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यालय

    MP News: शिकागो यूनिवर्सिटी के एनर्जी पालिसी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में वायु प्रदूषण का स्तर तय सीमा से आठ गुना अधिक पाया गया था। इस दृष्टिकोण से अब राज्य सरकार इस ओर अधिक ध्यान दे रही है और इसी के तहत जिलों में पीसीबी के कार्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Fri, 29 Aug 2025 05:59:51 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 29 Aug 2025 06:06:22 PM (IST)
    MP News: मध्‍य प्रदेश के हर जिले में खुलेंगे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यालय
    प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यालय। - फाइल फोटो

    HighLights

    1. अब प्रत्येक जिले में खुलेंगे पीसीबी के कार्यालय।
    2. प्रदूषण पर प्रभावी रोक के लिए उठाया कदम।
    3. राज्य सरकार इस ओर अधिक ध्यान दे रही है।

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश के प्रत्येक जिले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) के कार्यालय खोले जाएंगे। पर्यावरण संरक्षण और जल-वायु प्रदूषण पर प्रभावी रोक के लिए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। बताया जा रहा है कि इस प्रक्रिया की शुरुआत कटनी, गुना और देवास जिलों से हो चुकी है, जहां पहले क्षेत्रीय कार्यालय थे, जिन्हें अब जिला कार्यालयों में बदला जा रहा है।

    इन दफ्तरों से ही जिला स्तर पर प्रदूषण की नियमित मानिटरिंग भी की जाएगी। इसके साथ ही प्रदेशभर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर कड़ाई से रोक लगाने की भी तैयारी की जा रही है।

    बता दें कि प्रदेश में अभी केवल संभागीय मुख्यालयों और औद्योगिक शहरों में ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दफ्तर और मानिटरिंग यूनिट हैं। यह भी बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन तय सीमा से देश में प्रदूषण अधिक है।

    इससे भारतीयों की उम्र 3.5 साल घट रही है। इस संकेत से देशभर में चिंता बढ़ी है। शिकागो यूनिवर्सिटी के एनर्जी पालिसी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में वायु प्रदूषण का स्तर तय सीमा से आठ गुना अधिक पाया गया था।

    इस दृष्टिकोण से अब राज्य सरकार इस ओर अधिक ध्यान दे रही है और इसी के तहत जिलों में पीसीबी के कार्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.