MP OBC Reservation: युवाओं का भविष्य बर्बाद कर कांग्रेस भी खाली हाथ! लाखों युवा योग्य होने के बावजूद भर्ती से रहे वंचित

धनंजय प्रताप सिंह, भोपाल। आरक्षण का मसला सियासत से लेकर आम आदमी की जिंदगी तक, सरकार से लेकर अदालतों तक और युवाओं के भविष्य तक को गहराई से प्रभावित करता रहा है। सामाजिक बदलाव के लिहाज से बेहद संवेदनशील इस मुद्दे पर जनवरी 2019 में मध्य प्रदेश की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जिस अपरिपक्वता, लापरवाही और अदूरदर्शिता के साथ फौरी कदम बढ़ाया, उसने सरकारी भर्ती के लिए प्रयास कर रहे लाखों मेधावी युवाओं का भविष्य तो चौपट किया ही, लेकिन कांग्रेस को भी इसका फायदा नहीं मिला।

आज जब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने शासकीय सेवाओं की भर्ती में ओबीसी के लिए आरक्षण की सीमा 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने के मामले को खारिज कर दिया, तो उन युवाओं की पीड़ा एक बार फिर ताजा हो गई है, जिनका भविष्य इस मामले के कोर्ट में जाने के कारण बर्बाद हो गया।

हड़बड़ी में लिया गया फैसला और संवैधानिक सीमा की अनदेखी दरअसल, 2019 के लोकसभा चुनाव में बड़ा दांव खेलने के फेर में तत्कालीन कमल नाथ सरकार ने प्रदेश में ओबीसी की जनसंख्या, उनकी आवश्यकताओं और शासकीय सेवा में उनके लिए जगह बनाने आदि की प्रारंभिक जानकारी या कहें पर्याप्त सर्वे के बिना ही हड़बड़ी में ओबीसी का आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने की घोषणा कर दी। इसके हश्र का पूरा अनुमान होने के बावजूद इसके कानूनी पक्ष और संवैधानिक मर्यादाओं को नहीं समझा गया। ऐसे में यह मामला कोर्ट में जाकर लंबे समय तक उलझना शुरू से ही तय था। देश में संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण असंभव है, यह जानते हुए भी कमल नाथ सरकार ने ऐसी लापरवाही की, जिसका नतीजा हुआ कि कोर्ट में लंबी सुनवाई के चलते भर्ती परीक्षाओं में अस्पष्टता बनी रही और लाखों युवा योग्य होने के बावजूद भर्ती से वंचित रह गए।