MP Police Band Result 2026: 39 हजार युवाओं का इंतजार खत्म, 591 की जगह 560 पदों पर चयन

डिजिटल डेस्क। मध्य प्रदेश पुलिस में आरक्षक (बैंड) भर्ती-2026 की परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। पुलिस मुख्यालय (PHQ) ने तमाम विवादों और हाई कोर्ट में लगी याचिकाओं के बीच इस भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। नियमों के तहत 87 फीसदी मुख्य भाग के आधार पर कुल 560 पदों के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है।

चयन प्रक्रिया के 87% फार्मूले (जिसमें 14% ओबीसी पद भी शामिल हैं) के हिसाब से कुल 591 पदों पर रिजल्ट जारी होना था। लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी में तय न्यूनतम योग्यता को पार करने वाले पर्याप्त उम्मीदवार ही नहीं मिल सके। योग्य अभ्यर्थियों की इसी कमी के कारण विभाग को 591 के बजाय केवल 560 पदों पर ही चयन सूची जारी करनी पड़ी।

नतीजे तय करने में अपनाए गए ये तीन अहम नियम

परिणाम जारी करते समय पुलिस मुख्यालय ने तीन प्रमुख बातों का ध्यान रखा है...

उम्र से सुलझा टाई: अगर दो या उससे अधिक उम्मीदवारों के अंक बराबर आए हैं, तो अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को वरीयता देकर चुना गया है।

ओपन वर्ग से भरी गईं खाली सीटें: भूतपूर्व सैनिक और होमगार्ड कोटे में जब पर्याप्त योग्य उम्मीदवार नहीं मिले, तो नियमानुसार उन खाली पदों को उसी श्रेणी के सामान्य (ओपन) उम्मीदवारों से भर दिया गया है।

कोर्ट के फैसले पर टिका रहेगा भविष्य: यह परिणाम पूरी तरह से अंतिम नहीं है। जबलपुर हाई कोर्ट और ग्वालियर खंडपीठ में इस भर्ती से जुड़ी कई याचिकाएं लंबित हैं। ऐसे में यह परिणाम कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन रहेगा। इसके साथ ही, रिजल्ट में किसी भी तरह की तकनीकी गड़बड़ी सामने आने पर पुलिस मुख्यालय के पास उसे सुधारने का पूरा अधिकार सुरक्षित रखा गया है।

आखिर क्यों शुरुआत से ही विवादों में रही यह भर्ती?