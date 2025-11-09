MP Police Bharti 2025: एमपी पुलिस SI, सूबेदार पदों पर जल्द करें आवेदन, फॉर्म भरने की लास्ट डेट 10 नवंबर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में नौकरी की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर सामने आया है। विभाग में सब-इंस्पेक्टर (SI) और सूबेदार के कुल 500 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि कल, 10 नवंबर 2025 निर्धारित की गई है। जो उम्मीदवार अब तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे तुरंत मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर या डायरेक्ट लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
इस भर्ती के लिए ग्रेजुएट (स्नातक) अभ्यर्थी पात्र हैं। उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से ग्रेजुएशन पूरा होना आवश्यक है।
आयु सीमा: सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 33 वर्ष और आरक्षित वर्ग के लिए 38 वर्ष निर्धारित है।
आयु की गणना 10 नवंबर 2025 को आधार मानकर की जाएगी।
आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
1. उम्मीदवार esb.mp.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
2. होम पेज पर हिंदी या अंग्रेजी भाषा का चयन करें।
3. “Online Form - Subedar & Sub-Inspector Recruitment Test For Police H.Q., Home (Police) - 2025 Start From” लिंक पर क्लिक करें।
4. मांगी गई जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन करें।
5. लॉग इन कर शेष डिटेल भरें और आवेदन फॉर्म को पूरा करें।
6. निर्धारित फीस जमा करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें।
जनरल वर्ग एवं अन्य राज्यों के उम्मीदवार: ₹500
OBC, SC, ST उम्मीदवार: ₹250
इसके अलावा ₹60 पोर्टल शुल्क अतिरिक्त देना होगा।
(ध्यान रखें, बिना फीस जमा किए आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।)
MP Police SI Bharti 2025 Application Form
अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और अंतिम समय की तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए आज ही आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।